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فتح فصول محو أمية ومدارس قرآنية بمساجد الأوقاف فى بورسعيد

الأحد، 25 نوفمبر 2018 02:00 ص
فتح فصول محو أمية ومدارس قرآنية بمساجد الأوقاف فى بورسعيد الشيخ بشرى عبد القادر مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف ببورسعيد
بورسعيد – محمد فرج
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قال الشيخ بشرى عبد القادر مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف ببورسعيد: إنه تم فتح فصول لمحو الأمية فى أكثر من موقع ومسجد، أبرزها حى الزهور الذى يضم 10 مساجد "شهيرة".

وأضاف عبد القادر خلال تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هناك مساجد تابعة للأوقاف تعمل لمحو الأمية من قبل بهدف تعليم أكبر عدد ممكن من الأميين الموجودين بنطاق الأحياء.

وتابع أن أئمة المساجد يحثون المواطنين على مدى أهمية القراءة والكتابة التى تمكنهم من قراءة القرأن الكريم من خلال الفصول التى تم افتتاحها بنطاق الحى والمسكن للراغبين فى التعلم.

من جهة أخرى أكد عبد القادر بأنه تم اعتماد 4 مدارس قرآنية بمسجد الرحمة "الشهير" بحى الشرق ومسجد "الكريم" و"الروضة" بحى الزهور و"الحسين " بحى المناخ. مضيفا أن هذه المدارس الإيمانية تعمل على أرض الواقع وتستقبل الدارسين من 6 سنوات لـ 15 عاما.

من جانبه أكد أن المدارس القرآنية تعمل على فترتين لربط الناشئة بالمسجد لغرس القيم والأخلاق فى نفوس النشء فضلا عن تعاليم سماحة ووسطية الدين الإسلامى والبعد كل البعد عن العنف والتشدد للحفاظ على أمن وسلامة الوطن.


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فتح فصول محو امية ومدارس قرانية بمساجد الاوقاف فى بورسعيد




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