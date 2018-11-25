غرفة الشركات: الغردقة والأقصر تعانيان أزمة بأسطول النقل السياحى

منح مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية أهمية قصوى لقضية النقل السياحى، حيث يعانى أسطول النقل السياحى من تدهور حالته نتيجة إيقاف الاستيراد منذ 2010، .

و أكد نادر عياد رئيس لجنة النقل والطيران بغرفة شركات السياحة أن اللجنة ستعمل على دراسة العوائق أمام تحديث الأسطول المتهالك، والذى لا يتوافق مع استيعاب الحركة السياحة المتوقعة خلال العام المقبل، لافتا إلى أن الغردقة والأقصر تعانيان أزمة كبرى.

وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على فحص الأتوبيسات السياحية فى المحافظات كذلك استخراج الكارنيهات وغيرها من الإجراءات وأشار إلى أنه سيتم مراجعة الإجراءات العقابية على الحافلات في حال ارتكاب سائقها لمخالفة بأن تكون بإيقاف السائق وليس السيارة.