video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 25 نوفمبر 2018 10:16 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

غرفة الشركات: الغردقة والأقصر تعانيان أزمة بأسطول النقل السياحى

الأحد، 25 نوفمبر 2018 09:25 م
غرفة الشركات: الغردقة والأقصر تعانيان أزمة بأسطول النقل السياحى حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة
كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

منح مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية أهمية قصوى لقضية النقل السياحى، حيث يعانى أسطول النقل السياحى من تدهور حالته نتيجة إيقاف الاستيراد منذ 2010، .

 

و أكد نادر عياد رئيس لجنة النقل والطيران بغرفة شركات السياحة أن اللجنة ستعمل على دراسة العوائق أمام تحديث الأسطول المتهالك، والذى لا يتوافق مع استيعاب  الحركة السياحة المتوقعة خلال العام المقبل، لافتا إلى أن الغردقة والأقصر تعانيان أزمة كبرى.

 

وأشار إلى أن اللجنة ستعمل على فحص الأتوبيسات السياحية فى المحافظات كذلك استخراج الكارنيهات وغيرها من الإجراءات وأشار إلى أنه سيتم مراجعة الإجراءات العقابية على الحافلات في حال ارتكاب سائقها لمخالفة بأن تكون بإيقاف السائق وليس السيارة.

 

 


 

 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غرفة شركات السياحة ترفع شعار "الرقابة" على الخدمات المقدمة للسائح

غرفة شركات السياحة

النقل السياحى

الغردقة




لا تفوتك
استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط

استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط

صور.. المصريتان سارة ولورا أشهر عازفى الموسيقى فى اسكتلندا.. والداهما هاجرا منذ 28 سنة ورسخا فيهما حب الوطن.. والدة الشقيقتين: لعبتا فى أكبر قاعات العزف فى إنجلترا.. يجهزان مقطوعة "دعوة للصلوات" إهداءا لمصر

صور.. المصريتان سارة ولورا أشهر عازفى الموسيقى فى اسكتلندا.. والداهما هاجرا منذ 28 سنة ورسخا فيهما حب الوطن.. والدة الشقيقتين: لعبتا فى أكبر قاعات العزف فى إنجلترا.. يجهزان مقطوعة "دعوة للصلوات" إهداءا لمصر

مكاسب ليفربول قبل مباراة سان جيرمان المصيرية.. الحفاظ على سلسلة "اللاهزيمة" فى الدورى الإنجليزى.. مطاردة مانشستر سيتى على الصدارة.. الاطمئنان على الماكينات الهجومية بعد ثلاثية واتفورد.. وكلوب يحقق الفوز الـ300

مكاسب ليفربول قبل مباراة سان جيرمان المصيرية.. الحفاظ على سلسلة "اللاهزيمة" فى الدورى الإنجليزى.. مطاردة مانشستر سيتى على الصدارة.. الاطمئنان على الماكينات الهجومية بعد ثلاثية واتفورد.. وكلوب يحقق الفوز الـ300

فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش

فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش

احتفال محمد صلاح على طريقة راموس يثير الجدل فى إنجلترا.. فيديو وصور

احتفال محمد صلاح على طريقة راموس يثير الجدل فى إنجلترا.. فيديو وصور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة