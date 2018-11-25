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غدًا.. انقطاع المياه عن بعض مراكز البحيرة لمدة 6 ساعات

الأحد، 25 نوفمبر 2018 05:00 ص
غدًا.. انقطاع المياه عن بعض مراكز البحيرة لمدة 6 ساعات انقطاع مياه - أرشيفية
كتب أحمد حسن
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، انقطاع المياه بمناطق "مراكز شبراخيت - ريف مركز الرحمانية" لمدة 6 ساعات، ابتداءً من الساعة 9 صباح غدًا الاثنين وحتى الساعة 3 عصرًا من اليوم نفسه، وذلك بسبب توقف محطة مياه شبراخيت لأعمال الإحلال والتجديد التى تقوم بها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ولاستكمال الأعمال الموجودة بالعنبر البديل وعنبر العكرة والمرشح الرئيسى.

 

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لافتًا إلى توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة، وفى حال وجود أى شكوى الاتصال بالخط الساخن 125 .

 


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