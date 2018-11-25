غدا.. انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق فى الزرقا بدمياط للصيانة

دمياط - معتز الشربينى

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، قطاع كهرباء دمياط، إدارة الصيانة، عن إنقطاع التيار الكهربائى عن عدة مناطق بمركز الزرقا، وذلك غدا الإثنين من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ظهرًا، لإجراء الصيانة الدورية للمغذيات والخطوط الهوائية.

وحددت شركة الكهرباء المناطق التى تتعرض لانقطاع الكهرباء وهى "قرية الكاشف الجديد، الباز وعلى الدين، عزب الكاشف"

وأهابت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، سكان هذه المناطق بإتخاذ الإجراءات اللازمة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.