عودة حركة قطارات طنطا - الزقازيق لطبيعتها بعد تعطل 4 ساعات فى الغربية

الغربية - مصطفى عادل

عادت، منذ قليل، حركة قطارات طنطا الزقازيق إلى طبيعتها مرة أخرى، بعد تعطل 4 ساعات متصلة، إثر سقوط جرار القطار القادم من الزقازيق إلى طنطا من فوق القضبان بمحطة قطارات السنطة بمحافظة الغربية.

ودفعت منطقة سكك حديد وسط الدلتا، بونش لرفع جرار القطار رقم 244 القادم من الزقازيق إلى طنطا على القضبان، وتم رفعه مرة أخرى.

وكانت محطة قطارات السنطة بمحافظة الغربية، قد شهدت خروج جرار القطار رقم 244 القادم من الزقازيق والمتجهة إلى طنطا عن القضبان داخل المحطة، مما أدى إلى تعطل حركة القطارات فى القادم من الزقازيق إلى طنطا، ومن طنطا إلى الزقازيق – بورسعيد.

انتقل اللواء ممدوح هجرس رئيس مدينة السنطة، ونائبه المحاسب أحمد المغاورى سليمان، وتم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، واللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية.

كما تم إخطار منطقة سكك حديد وسط الدلتا، لاستدعاء ونش لرفع الجرار على القضبان مرة أخرى.