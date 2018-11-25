video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 25 نوفمبر 2018 06:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

عملية تبادل أسرى بين الحكومة السورية وجماعات مسلحة بمساعدة روسيا

الأحد، 25 نوفمبر 2018 05:00 ص
عملية تبادل أسرى بين الحكومة السورية وجماعات مسلحة بمساعدة روسيا عناصر من الجيش السورى
دمشق أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن رئيس المركز الروسى لمصالحة الأطراف المتصارعة فى سوريا "حميميم" الفريق سيرجى سولوماتين، أن جماعات مسلحة أطلقت سراح 10 مواطنين سوريين فى عملية تبادل أسرى قرب مدينة حلب.

ونقلت قناة روسيا اليوم الليلة، عن سولوماتين قوله إنه تم فى مدينة تادف بحلب تبادل 10 مواطنين سوريين احتجزتهم جماعات مسلحة غير شرعية مقابل إطلاق سراح عشرة مسلحين من وحدات المعارضة المسلحة".

وأضاف أن التبادل جرى بمشاركة ممثلين عن وزارة الدفاع الروسية فى مجموعة العمل الخاصة بإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين وتسليم جثث القتلى والبحث عن المفقودين، العاملة فى إطار صيغة اتفاق أستانا، وأكد الجانب السورى ، طبقا لوكالة الأنباء السورية ، تحرير 10 مختطفين كانوا محتجزين لدى المجموعات الإرهابية فى ريف حلب.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش السورى يحبط محاولة تسلل مسلحين باتجاه نقاط عسكرية بريف حماة الشمالى

الجيش السورى يحبط محاولة تسلل إرهابيين بريفى إدلب الجنوبى وحماة الشمالى

القيادة العامة للجيش السورى تعلن المنطقة الجنوبية خالية من إرهابيى "داعش"

عملية تبادل أسرى

الحكومة السورية

جماعات مسلحة

روسيا

اخبار روسيا




لا تفوتك
وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط

وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط

محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترلينى مصاريف مدرسية لطفلى زينة

محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترلينى مصاريف مدرسية لطفلى زينة

بعد إطلاق "شكوتك بصوتك".. عمرو جمال يتفاعل: مش لاقى ركنة بأرض الجولف.. إثبات حياة مواطن بعد وفاة منتحل شخصيته بليبيا.. مطلقة تطالب بسماعات أذن لطفلها وتوفير سكن لهما.. القومى للإعاقة يتواصل مع التأمين لعلاجه

بعد إطلاق "شكوتك بصوتك".. عمرو جمال يتفاعل: مش لاقى ركنة بأرض الجولف.. إثبات حياة مواطن بعد وفاة منتحل شخصيته بليبيا.. مطلقة تطالب بسماعات أذن لطفلها وتوفير سكن لهما.. القومى للإعاقة يتواصل مع التأمين لعلاجه

مصير الخارجين عن الأولويات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. الإسكان: من فاتهم قطار الإعلان التاسع سيحصلون على وحدات بالإعلان العاشر شرط عدم سحب مقدمات الحجز.. رفع الحد الأقصى للدخل سمح لشريحة كبيرة فى التقدم

مصير الخارجين عن الأولويات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. الإسكان: من فاتهم قطار الإعلان التاسع سيحصلون على وحدات بالإعلان العاشر شرط عدم سحب مقدمات الحجز.. رفع الحد الأقصى للدخل سمح لشريحة كبيرة فى التقدم

واتس آب تطلق تغييرات جديدة على نسختها التجريبية بـiOS.. تعرف عليها

واتس آب تطلق تغييرات جديدة على نسختها التجريبية بـiOS.. تعرف عليها

حسين الشحات عن مفاوضات الأهلى: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. فيديو

حسين الشحات عن مفاوضات الأهلى: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة