عشرات الآلاف يخرجون فى مسيرات بالمدن الإسبانية لنبذ العنف ضد المرأة

مدريد (رويترز)

خرج عشرات الآلاف من المحتجين، وكثير منهم يرتدون أزياء بنفسجية اللون، فى شوارع العاصمة مدريد وعدد من المدن الإسبانية الأخرى، اليوم الأحد بمناسبة اليوم الدولى للقضاء على العنف ضد المرأة.

وردد المحتجون هتافات ورفعوا لافتات كتبوا عليها "من أجل هؤلاء اللائى لسن معنا" و"العدالة". واختتمت المسيرة فى مدريد بقراءة أسماء 44 امرأة قتلن فى إسبانيا خلال العام الماضى فى حوادث متعلقة بالعنف الأسري.

ونظمت النساء فى أنحاء إسبانيا هذا العام إضرابا ومئات التجمعات احتجاجا على عدم المساواة بين الجنسين. وقال ممثلو أكبر نقابتين عماليتين فى البلاد إن نحو ستة ملايين امرأة شاركن فى ذلك الإضراب الذى تزامن لأول مرة مع اليوم الدولى للمرأة.

وتلقت المحاكم الإسبانية العام الماضى أكثر من 166 ألف دعوى عنف على أساس الجنس. وقال القضاء الإسبانى إن هذا العدد يمثل زيادة بنسبة 16 المئة عن العدد المسجل فى عام 2016.