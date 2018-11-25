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عاطلا كرداسة يسقطان بقبضة الأمن قبل ترويج كيلو هيروين.. والنيابة تحبسهما

الأحد، 25 نوفمبر 2018 08:00 ص
عاطلا كرداسة يسقطان بقبضة الأمن قبل ترويج كيلو هيروين.. والنيابة تحبسهما مخدرات-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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اعترف عاطلان متهمان بالاتجار بالمواد المخدرة، عقب القبض عليهما بكرداسة، أنهما كانا يستعدان لترويج المضبوطات على عملائهما بدائرة المركز، وأضافا أنهما يتخذان من أرض زراعية مجاورة لقرية "كومبرة " وكرا للاختباء عن أعين رجال المباحث، ولقاء عملائهما.

وقال المتهمان إن السلاح النارى المضبوط بحوزتهما غير مرخص، وأنهما يستخدمانه بقصد الدفاع خلال عملية ترويج المواد المخدرة. 

واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، أمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

كشفت تحريات المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، تورط عاطلين فى الاتجار بالمواد المخدرة، واستعداداهما لترويج كمية كبير من مخدر الهيروين على عملائهما.

وبإعداد كمين للمتهمين بإشراف العقيد محمد عبد الشكور مفتش المباحث الجنائية، تمكن رجال المباحث من ضبطهما، بأرض زراعية مجاورة لقرية كومبرة، وبحوزتهما طبنجة مُعدلة، واسطوانة كبيرة الحجم وكيس، يحتويان على كمية من مخدر الهيروين وزنت كيلو، ومبلغ مالى، وجاكوش، وميزان حساس، و2 لاصق شفاف.

بمواجهتهما اعترفا أمام العقيد محمد أبو زيد وكيل فرقة مباحث أكتوبر  بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع عن النفس، والمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.


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