طلاب الفنون التطبيقية بحلوان يحصدون المراكز الأولى بمعرض القاهرة الخامس للابتكار

وائل ربيعى

فاز طلاب كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان في معرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار والمعرض الدولى للسيراميك والأدوات الصحية.

وأشاد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بابتكارات الطلاب المشاركين في هذه المسابقات والمعارض، وأعضاء هيئة التدريس الذين بذلوا جهدهم فى إعداد نواة المبتكرين وتشكيل خبرات الطلاب وإكسابهم المهارات والمعارف والتي أهلتهم للفوز بجدارة، حيث تحتوى الجامعة على العديد من الكوادر العلمية.

حصل الطلاب فى مجال الابتكار المجتمعى بمعرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار، الذى نظمته أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بأرض المعارض، على المركز الأول فكرة مشروع وحدة إعداد وتقديم مأكولات شعبية على الشاطئ للطالب أحمد جميل أمين، بقسم التصميم الصناعى، والمركز الثاني لفكرة مشروع وحدة تنظيف بيئة الشاطئ للطالب احمد محمد شاهين بقسم التصميم الصناعى، المركز الثاني مكرر فكرة مشروع التصوير ثلاثى الأبعاد على الزجاج للطالبة مريم محمد بقسم الزجاج.

كما حصل الطلاب بالمعرض الدولي للسيراميك والأدوات الصحية على الجائزة الأولى للطالب مصطفى عبد الناصر من قسم التصميم الصناعى، والجائزة الثانية للعمل الجماعي لقسم الإعلان، والجائزه الثالثة مناصفة بين الطالبة ندى جودت قسم التصميم الصناعى والعمل الجماعي لقسم النحت، بالإضافة إلى جائزتين تشجيعيتين عن العمل الجماعى لقسم الزجاج، وجائزة تشجيعية للعمل الجماعي لقسم المنتجات المعدنية والحلي .

وفى سياق آخر، تنظم ادارة النشاط الثقافى والفنى بالادارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان عدة مسابقات ، حيث أكد رئيس الجامعة أن جامعة حلوان تهتم بالأنشطة الثقافية والدينية التى تساهم فى ترسيخ القيم والمعتقدات الدينية والاجتماعية والروحانية لدى نفوس الطلبة ، وتنمية جوانب الأخلاق الكريمة .

وأضاف أن المسابقات هى : "الإنشاد الدينى " خلال يومى 28-29/11/2018 بقاعة المكتبة الموسيقية بالمكتبة المركزية بمقر الحرم الجامعى بعين حلوان " الاحاديث النبوية " وحفظ وتفسير الاربعون النووية خلال يومى 11-12/12/2018 بقاعة الاجتماعات بالدور الرابع بمنى رئاسة الجامعة .

" حفظ القرآن الكريم "وذلك خلال الفترة من 2-5/12/2018 حيث تبدا مسابقة الاجزاء فى تمام الساعة العاشرة صباحاً فى الفترة من 2-4/12/2018 بقاعة الاجتماعات بالدور الرابع ومسابقة حفظ القرآن كاملا والحفل الختامى فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً يوم 5/12/2018 بقاعة الاجتماعات بالدور الارضى بمنى رئيس الجامعة .

على الجانب الآخر، تنظم المكتبة المركزية بجامعة حلوان مؤتمرها العلمى السنوى الثانى بعنوان: "تطبيقيات وخدمات المكتبة الرقمية للطلاب والباحثين من ذوى الإعاقة بين المنظور الحالى والرؤى المستقبلية"، خلال يومى الثلاثاء والأربعاء الموافق 4-5 ديسمبر المقبل بالمكتبة المركزية بمقر الحرم الجامعة بعين حلوان .

أشار الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إلى أهمية تأثير تكنولوجيا المعلومات على تطوير مهارات البحث العلمى لذوى الاعاقة وأهمية توفير مناخ تعليمى مميز لهم، مؤكدا أن الجامعة تسعى لتمكينهم من الاندماج التام فى شتى مجالات الحياة، وهو ما يساعدهم للشعور بقدرتهم على التواصل مع كل مؤسسات المجتمع، كما تساعدهم بالاحتكاك بسوق العمل فى المجالات المختلفة مما يعود عليهم بالأثر الإيجابى ، وبالتالى على المجتمع ككل.

وأضاف أن محاور المؤتمر هى "خدمات مختلف المكتبات الالكترونية لذوى الاعاقة ، التطبيقيات الحاسوبية واللوحية وتطبيقات الهواتف الذكية التى تقدم الخدمات المعلوماتية لذوى الاعاقة ، تجربة بنك المعرفة والخدمات التى يقدمها للباحثين من ذوى الاعاقة والتحديات التى تواجهم فى الحصول على تلك الخدمات ، الخدمات الرقمية التى تقدمها المؤسسات العلمية والجمعيات الاهلية والمكتبات العامة للباحثين من ذوى الاعاقة ، التجارب والممارسات الناجحة للباحثين والطلاب من ذوى الاعاقة فى مجال استخدام خدمات وتطبيقات المكتبة الرقمية .

وينظم صندوق التكافل الاجتماعى بالادارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان وبالتعاون مع بنك الكساء المصرى : " السوق الخيرى الاول " غدا الاثنين بقاعة " ن" بالمبنى الادارى بالحرم الجامعى بعين حلوان

وأكد نجم، أن السوق الخيرى يخدم الطلاب الغير قادرين و يعد صورة من صور التكافل الاجتماعى داخل الجامعة حيث يهدف إلى تقديم الدعم اللازم فى كافة مجالات الحياة للطلاب غير القادرين فى مختلف الكليات،و تحمل المسئولية تجاههم.