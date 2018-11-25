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ضبط 53 سيارة ودراجات نارية بدون لوحات وتحصيل 48500 جنيه غرامات بالغربية

الأحد، 25 نوفمبر 2018 07:40 م
ضبط 53 سيارة ودراجات نارية بدون لوحات وتحصيل 48500 جنيه غرامات بالغربية حملة مرورية - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل
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نفذت إدارة مرور الغربية برئاسة العميد ماجد ناشد مدير الإدارة، والمقدم أحمد زايد رئيس مباحث مرور الغربية، حملة بمدن ومراكز المحافظة، بتوجيهات اللواء طارق حسونة مدير الأمن، لإحكام الرقابة المرورية بالشوارع، وضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات معدنية ورخصتى القيادة والتسيير.

أسفرت الحملة عن ضبط 53 سيارة ودراجة نارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، وتحرير 255 مخالفة على نموذج 125، وتحرير 62 مخالفة انتظار خاطئ، وضبط 3 سيارات لتجاوز خط السير والتصالح فى 651 خالفة مقابل تحصيل 48500 ألف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، والتحفظ على الدراجات والسيارات المضبوطة بحضانات المرور.


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