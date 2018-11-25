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ضبط 5010 هارب من أحكام وتحصيل 151932 ألف جنيه غرامات بالغربية

الأحد، 25 نوفمبر 2018 09:52 م
ضبط 5010 هارب من أحكام وتحصيل 151932 ألف جنيه غرامات بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل
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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، قادها اللواء سعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن ضمت ضباط المباحث الجنائية وضباط تنفيذ الأحكام، برئاسة العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى.
 
أسفرت جهود الحملة عن ضبط 5010 هارب من أحكام، منهم 3613 حكم فى جنح الغرامات، 1345 حكم فى جنح الحبس الجزئى و المستأنف، 42  حكم فى مخالفات، وضبط 10 متهمين هاربين من جناية وتحصيل 151932 الف جنيه غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 
 
 
 

 


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