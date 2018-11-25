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الأحد، 25 نوفمبر 2018 11:55 ص
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ضبط 3 أشخاص اشتركوا مع آخرين فى قتل تاجر ماشية بدافع الانتقام بأسيوط

الأحد، 25 نوفمبر 2018 11:55 ص
ضبط 3 أشخاص اشتركوا مع آخرين فى قتل تاجر ماشية بدافع الانتقام بأسيوط المتهمين
أسيوط - هيثم البدرى
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تمكنت مديرية أمن أسيوط، فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على ملاحقة وضبط مرتكبيها من ضبط 3 أشخاص قاموا بالاشتراك فى قتل تاجر مواشى بدافع الانتقام مع 3 آخرين جارى ضبطهم.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطاراً من رئيس مباحث مركز شرطة القوصية، يفيد وفاة "شوقى.أ.ص " 62 سنة تاجر ماشية، مقيم ببندر القوصية "إثر إصابته بأعيرة نارية"، وبسؤال نجله قال أنه أثناء سير والده بطريق بنى إدريس دائرة المركز حدثت إصابته ولم يتهم أو يشتبه فى أحد.

تم تشكيل فريق بمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط وقطاع الأمن العام، وأسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم كلا من "محمد.ص.ع" 23 سنة عامل سبق إتهامه فى قضيتين "سلاح ومخدرات"، و"صابر.ح.ع " 23 سنة مزارع سبق اتهامه فى قضية "ضرب"، و"محمد.أ.ع " 24 سنة عامل، و"أحمد.ع.ح " 50 سنة مزارع سبق اتهامه فى 4 قضايا "سلاح، توقيع بالإكراه، سرقة ماشية، و"محمد.ح.ح " 22 سنة سائق مركبة "توك توك"، و" رفاعى.ح.ع "23 سنة مزارع سبق اتهامه فى 9 قضايا "سلاح، مخدرات، سرقة، تبديد ".. جميعهم مقيمين ببندر القوصية.

وذلك لوجود خلافات سابقة بين المجنى عليه والمتهم الرابع لسابقة قيام المجنى عليه بضبطه وآخرين متلبسين بسرقة أغنام خاصة به، وافتضاح أمرهم بمنطقة سكنهم مما دفع المتهم الرابع لمغادرة منطقة سكنه، وعقد العزم على قتله بدافع الانتقام فاستعان بباقى المتهمين وقاموا بارتكاب الواقعة مُستخدمين مركبة "توك توك" خاص بالمتهم الثالث.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين من الأول حتى الثالث، وبحوزتهم المركبة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين،

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .. وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين والسلاح المُستخدم.


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