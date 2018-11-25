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ضبط 103 هاربًا وتنفيذ 1159 حكما فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الأحد، 25 نوفمبر 2018 09:35 م
ضبط 103 هاربًا وتنفيذ 1159 حكما فى حملة أمنية بالإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة من  تنفيذ 1159 حكمًا متنوعًا منها 841 حكمًا جزئيا، و23 حكما مستأنفا و256 حكم غرامات، و36 حكم مخالفات، وهاربين من أحكام جنائية، وتحصيل مبلغ 11500 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 103 متهمًا هاربا محكومًا عليه، تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 


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