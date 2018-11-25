ضبط طن دقيق بلدى و 59 كيلو لحوم منتهية الصلاحية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

كثفت مديرتى التموين والطب البيطرى بالشرقية، جهودهما لتشديد الرقابة على الأسواق، والتى أسفرت حملاتهم عن ضبط طن دقيق بلدى مدعم منه نصف طن فى مصنع بسكويت بدون تراخيص، 59 كيلو لحوم و كبدة منتهية الصلاحية.

قامت إدارة تموين منيا القمح، برئاسة على عبد المحسن، مدير الادارة، وكرلس عبدالملك، رئيس الرقابة التموينية، بحملة تفتيشية مفاجئة على الأسواق اسفرت عن المحضر رقم 2772 ضد صاحب محل تجاره حبوب بالعزازيه لأداره النشاط بدون ترخيص.

كما تم ضبط عدد 3 شكاير دقيق بلدى 82% مدعومة من قبل الدوله والاتجار فى الاسماده الزراعية المدعمه من قبل الدوله الخاصه بوزارة الزراعة وتم التحفظ على 20 شكيارة نترات بأجمالى 500 كيلو، وتحرير محضر رقم 2673 ضد صاحب مخزن حلاويات بالعزازيه لأداره النشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على 10كرتونه حلويات.

تحرير محضر رقم 2674 ضد صاحب مصنع بسكويت بالمحمديه لإداره النشاط بدون ترخيص وتم التحفظ على 10 شكاير دقيق72% بإجمالى 500كيلو.

وفى سياق متصل أكد الدكتور أشرف توفيق مدير مديرية الطب البيطرى أنه فى إطار حالة الإستنفار لضبط سوق اللحوم والأسماك للحفاظ على صحة المواطنين قامت إدارة المجازر بالإشتراك مع إدارات فاقوس والعاشر من رمضان البيطرية والرقابة التموينية بمدينة العاشر من رمضان ولجنة من مجلس مدينة فاقوس بحملات تفتيشية على مركز فاقوس ومدينة العاشر من رمضان.

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، القرار رقم 14623 لسنة 2018 بحظر مباشرة الإعلان بكافة صورة إلا بعد الحصول على ترخيص فى ذلك من السلطة المختصة وفقا لأحكام القانون .

كما قرر المحافظ إلزام رؤساء مراكز والمدن و الوحدات المحلية بالقرى كل فى دائرة اختصاصه بإزالة الإعلانات غير المرخصة مع تحصيل مبلغ وقدرة 1000 جنيه لكل متر فما أقل قيمة وإزالة المخالفة .

ويأتى هذا القرار بعد الإطلاع على قانون رقم 66/ 1956 بشأن تنظيم الإعلانات وعلى موافقة المجلس التنفيذى بالمحافظة بشأن تحصيل مبلغ قدرة 1000جنيه لكل متر فيما أقل قيمة وإزالة الإعلانات غير المرخصة وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار .

فى سياق متصل، قرر مجازاة 80 طبيب وفنى بمستشفى ههيا المركزى بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفى ومغادرتهم لمقرعملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانونى.

شدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل بالجهاز الإدارى بنطاق دائرة المحافظة لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولتحقيق الإنضباط فى العمل .

كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة تحت إشراف أستاذ عبده سالم مدير الإدارة قامت بالمرور المفاجئ على مستشفى ههيا المركزى وتبين عدم تواجد المعاقبين أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقرعملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية.