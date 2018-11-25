ضبط اسلحة نارية وحشيش وهيروين و 62 قضية تموينية فى حملة امنية بالغربية

شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، وحائزى الأسلحة النارية بدون تراخيص، والمسجلين خطر، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية والعميد ايهاب عطية رئيس مباحث المديرية بالتنسيق مع ضباط المباحث والأمن المركزى والمرافق

أسفرت الحملة عن ضبط 7 قطع سلاح نارى منهم بندقية آلية و 6 فرد خرطوش و10 طلقات آلية و2 خزينة الى وضبط 1520 جرام حشيش 456 جرام وضبط 25 قطعة سلاح أبيض،.وضبط 27 عنصر اجرامى

كما تمكنت من ضبط 62 قضية تموينية متنوعة ،وتحرير 150 محضر اشغال للمخالفين بالطريق العام وتحرير 265 محضر رفع اشغالات بالطريق العام وازالة 116 فرش عشوائى لبيع الخضر وازالة 36 غرزة ومقهى بدون ترخيص وازالة 75 حاجز خرسانى وحديدى بالطريق العام وازالة 8 تندة وسقفية بدون ترخيص وضبط 4 عربات يد كارو خاصة بالباعة الجائلين وتلقى 6 بلاغات حريق متنوع وتحرير 20 مخالفة تنفيذ اشتراطات امن الحريق و2 بلاغ مفرقعات سيارة متروكة و2 بلاغ إنقاذ برى انقلاب سيارة وسقوط بلكونة و15 بلاغ شفط مياة

تم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية بالحملة وتولت النيابة التحقيقات .