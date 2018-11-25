صور.. وكيل تعليم بورسعيد يشارك طلاب مدرسة إبراهيم الرفاعى زراعة 200 شجرة

بورسعيد – السيد فلاح

قام الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم بمشاركة طلاب مدرسة إبراهيم الرفاعى الرسمية المتميزة لغات زراعة ٢٠٠ شجرة داخل المدرسة بالتعاون مع مجلس الأمناء وأولياء الأمور.

وأكد "باهى" أن تلك الخطوة تعتبر أولى الخطوات الايجابية للترابط بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور موجهًا إدارة المدرسة بمزيد من التعاون المثمر مع أولياء الأمور بهدف خدمة العملية التعليمية ولصالح الطلاب بالمقام الأول.

شهد فاعليات غرس الأشجار جمال عبد الغنى، مدير إدارة المدارس الرسمية والمتميزة لغات ومحمد ضياء مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المركزية ورمضان سأسأ، مدير إدارة التعليم الابتدائى المركزى ولفيف من إدارة ومعلمى المدرسة وسط جمع من أولياء الأمور.



الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد



الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد



الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد



الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد



الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد