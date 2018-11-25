صور.. مقابر قرية منطى تعوم فى الصرف الصحى.. وشركة المياه: خطأ من الأهالى

القليوبية - إبراهيم سالم

اشتكى مجموعة من المواطنين بحى غرب شبرا الخيمة، من انتشار مياه الصرف الصحى بمقابر قرية "منطى" التابعة لحى غرب، منذ فترة طويلة، دون تحرك المسؤولين على الرغم من الشكاوى المتكررة من أبناء المنطقة دون تحرك المسؤولين طوال الفترة الماضية.

وفى هذا السياق أكد أحمد مصطفى، أحد أبناء قرية منطى، أن مياه الصرف الصحى بالقرية أغرقت المقابر منذ شهور عدة مضت، وهو ما تسبب بدوره فى تحلل بعض الجثث، على الرغم من المحاولات الكثيرة من الأهالى من رفع المياه من خلال توفير موتور لرفع المياه، ويتم تكرار المحاولة يوميا إلا أنه لا جديد.

وأوضح، أن شركة الصرف الصحى بشبرا الخيمة قامت بعمل تسليك لمواسير الصرف لترسيب المياه بعيدا على المقابر، وذلك نظار لوجود مبانى ملاصقة للمقابر، إلا أنه حتى الأن لا جديد، ولا تزال المياه فى ارتفاع مستمر، وهو ما تسبب فى تحلل الجثث.

وتابع، الأهالى قاموا بإنشاء أرضية إسمنتية للمقابر لمواجهة الارتفاع المستمر لمياه الصرف الصحى، مستخدمين الأخشاب والحجارة كوسيلة للتنقل بين المقابر، موضحا "جثث الموتى تعوم على مياه الصرف الصحى، وكان أخرها فتاة فى العشرينات من عمرها عقب دفنها تم اكتشاف كمية مياه كبيرة فى المقبرة الخاصة بها".

ومن ناحيتها أكد المهندس مجدى عبد السميع رئيس فرع الصرف الصحى بشبرا الخيمة، أنه تم حل المشكلة بشكل نهائى بعد مجهود كبير من العاملين بالشركة، مشيرا إلى أن المتسبب فى حدوث هذا الطفح هم العاملين فى المقابر حيث قاموا منذ عام 2002م، بمد مواسير لتجميع المياه الجوفية ولم يجرى لها أى أعمال صيانة منذ هذا التاريخ.

وأوضح، أنه تم تسليكها وهى تعمل بحالة جيدة الآن، ولا يوجد أى آثار مياه على الإطلاق الآن داخل المقابر.

فيما أكد حمدى سلامة رئيس حى غرب شبرا الخيمة، أن الوضع بالمقابر سيئ بعد متابعته على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه أبلغ شركة مياه الشرب والصرف الصحى لشفط المياه من المقابر، وتم شفطها بالكامل، مشيرا إلى أن السبب فى استمرار تدفق المياه هو قيام الأهالى قديما بإنشاء شبكات صرف صحى بشكل عشوائى ومع عوامل الزمن ارتفعت الشوارع والمنازل وظلت المقابر كما هى فى مستوى منخفض وأصبحت مياه الصرف الصحى تصرف بها.



مقابر قرية منطى



مقابر قرية منطى



مقابر قرية منطى