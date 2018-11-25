صور.. محافظ المنوفية يغادر مستشفى الشهداء بعد إنهاء إجراءات تصاريح الدفن

المنوفية _ محمد فتحى

واصل اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية تواجده بمستشفى الشهداء حتي الرابعة والنصف عصرا للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين ، وإنهاء إجراءات استخراج شهادات الوفاة وتصاريح الدفن للمتوفين الذين تعرضوا لحادث غرق مركب صباح اليوم أمام عزبة الطويلة التابعة لقرية بشتامي بمركز ومدينة الشهداء ، حيث تعرض قارب يحمل عدد من المواطنين لنقلهم الى قرية كوم شريك التابعة لمحافظة البحيرة لحادث غرق أسفر عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين .

وقد أشار محافظ المنوفية الى أنه تم توفير عدد 5 سيارات اسعاف لنقل الجثامين فور انتهاء الاجراءات معربا عن خالص حزنه لهذا الحادث الأليم ، هذا وقد استقبل محافظ المنوفية لجنة من مجلس الوزراء تعمل على متابعة الحادث وتطوراته وتفقد مكان الحادث ومتابعة حالات المصابين والمتوفيين ، كما أجرى المحافظ اتصالا هاتفيا مع وزير التنمية المحلية عرض خلاله ملابسات الحادث وحالات المصابين وعدد الوفيات واجراءات المتابعة.

وأكد أنه سيقوم بإعداد تقرير لدراسة مدى امكانية اقامة كوبرى يربط بين المنوفية والبحيرة للعرض علي السيد رئيس مجلس الوزراء لنقل المواطنين حفاظا على أرواحهم ، كما أمر المحافظ بصرف اعانات عاجلة لأسر المتوفيين والمصابين من صندوق الكوارث بالمحافظة بواقع 10 آلاف جنيه للمتوفى و5 آلاف جنيهات للمصاب ، كما كلف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بصرف إعانات شهرية للمستحقين .

وقد أكد محافظ المنوفية أنه لن يغادر المستشفى قبل الاطمئنان على كل المصابين والانتهاء من اجراءات تصاريح الدفن ومغادرة الجثامين المستشفى الى مثواهم الاخير مقدما تعازيه الى كل أهالى المنوفية داعيا الله عز وجل أن يلهمنا جميعا الصبر والسلوان .