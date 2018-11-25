صور.. محافظ الدقهلية: نحتاج 3 آلاف مدرس منهم 1500 للغة العربية

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أن مدارس المحافظة تعانى عجزا كبيرا فى أعداد المدرسين، وتم حصر الأعداد اللازمة ووصلت إلى 3 آلاف مدرس فى مختلف مراحل التعليم منهم 1500 مدرس فى اللغة العربية فقط.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثلى 26 حزبا فى الدقهلية، مساء اليوم الأحد، والذى عقد بحضور المهندس مختار الخولى السكرتير العام للمحافظة، وأضاف شاروبيم، أنه سيتم التعاقد مع عدد من المدرسين لسد العجز الذى يشعر به الجميع.

كما قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية عقد اجتماع شهرى مع ممثلى الأحزاب بالدقهلية، على أن يكون فى الثامنة مساء يوم الأحد الأخير من كل شهر.

وطالب شاروبيم ممثلى الأحزاب الحاضرين، بإعداد الدراسات الخاصة بمشاكل المواطنين وعرضها قبل أسبوع من موعد الاجتماع لدراستها قبل مناقشتها فى الاجتماع.