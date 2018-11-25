صور.. مأساة "هند" من المنيا: أسرتى أصابها المرض ومدينة بـ8 آلاف جنيه

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هند فتاة لم تتجاوز 24 عاما لكن ظروفها الصعبة دفعتها إلى الاقتراض وشراء أجهزة كهربائية بالتقسيط وبيعها بنصف الثمن من أجل المساهمة فى زواج شقيقتها والإنفاق على والدها المصاب فى عينيه ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية، وكذلك شراء الأدوية لشقيقتها المصابة بمرض فى المخ، وأصبحت مطالبة بسداد مبلغ 8 آلاف جنيه قيمة الأجهزة والأدوات التى اشترتها بالتقسيط.

تقول هند جمال السيد من مساكن اللواء بمدينة المنيا: إن والدتى متوفاة منذ عدة سنوات وأنا أكبر اشقائى وكان والدى ينفق علينا حتى 5 سنوات مضت لكن أصيب فى عينه ولم يجد المال الذى يعالجها به لأنه كان يعمل شيال باليومية وبمرور الوقت أصبح عاجزا عن النظر ويحتاج إلى عملية جراحية حتى يعود له نظره من جديد.

وأضافت هند: إصابة والدى جعلتنى أتحمل مسئولية المنزل وأنفق على شقيقتى التى تعانى من مرض فى المخ وشقيقى الأصغر ووالدى خاصة أن والدى يتقاضى معاش 450 جنيها فقط ونحن 4 أشقاء، وخرجت إلى العمل فلم أجد سوى العمل بالمنازل ولكن هذا العمل لم يكفى لتجهيز شقيقتى، فاضطررت إلى الاقتراض ولم يكن أمامى وسيلة أخرى سوى أن أشترى أجهزة كهربائية بالتقسيط وبيعها بنصف الثمن حتى أستطيع تجهيزها ومن خلال العمل فى المنازل كنت أقوم بسداد الأقساط لكن ضعف العمل وأصبح يوم فى وعشرة أيام لا أجد عملا ولم أجد ثمن الأقساط لسدادها، وتراكمت على الديون حتى وصلت 8 آلاف جنيه، وصاحب الأجهزة يطالبنى بالسداد أو تقديمها النيابة وأنا لا أعرف ماذا أفعل، حتى أننى أصبحت عاجزة عن سداد إيجار الحجرة التى نسكن فيها وقيمتها 200 جنيه شهريا.

وأشارت هند إلى أن الكثير من الشباب تقدم لخطبتى لكنى رفضت الزواج وقررت أن أعيش لوالدة وشقيقتى وتساعد فى الإنفاق عليهم لأننا بلا مأوى لو تم طردنا من الحجرة التى نسكن فيها سوف نكون فى الشارع، ليس لى أى امنيات سوى سداد الديون حتى لا تتشرد ونطرد فى الشارع

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