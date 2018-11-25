صور.. النيابة تنتهى من مناظرة جثة مسن قتله نجله بإمبابة

كتب بهجت أبو ضيف - سليم على

انتهت نيابة حوادث شمال الجيزة منذ قليل، من مناظرة جثة مسن قتله نجله داخل مسكنه بإمبابة، كما عاينت المكان الذى شهد الجريمة، وأمرت بتشريح الجثة والتصريح بدفنها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغا يفيد مقتل مسن داخل مسكنه بشارع الوحدة.

وبانتقال المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة إلى محل الواقعة، تبين أن عاطل قتل والده بالاعتداء عليه بآلة حادة، لرغبته فى الحصول على مبلغ مالى منه.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يتعاطى المواد المخدرة، ، وتم ايداعه سابقا مركز لعلاج الإدمان.

وألقى رجال المباحث بإشراف المقدم أمثل حراحش وكيل فرقة مباحث شمال الجيزة القبض على المتهم، وضبط السلاح المستخدم فى الجريمة.

وبمواجهته اعترف أمام العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة بارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.