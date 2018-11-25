صور.. المساعى الأمنية تنهى خلافات الصعايدة وعرب الملاعبة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نجحت المساعى الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية برئاسة اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية والمساعى العرفية برئاسة الشيخ امين الشعراوى البلوى شيخ قبيلة بلى والقاضى العرفى الشهير فى إنهاء الخلافات التى جرت أحداثها فى قرية أبو خليفة بالقنطرة غرب بالإسماعيلية بين الصعايدة وقبيلة الملاعبة والتى نتج عنها بعض الإصابات بين الطرفين.

وتعود الواقعة إلى عدة أيام مضت عندما تلقى اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد ابراهيم صدقى مامور مركز القنطرة غرب يفيد بوقوع مشاجرة بين الصعايدة وعرب الملاعبة بقرية أبوخليفة دائرة المركز.

على الفورانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية إلى القرية وتمت السيطرة على المشاجرة التى أسفرت عن إصابة عدد من أطراف المشاجرة كما تمكن الأمن من القبض على طرفى المشاجرة وتحررت لهما المحاضر اللازمة.

ونظرا لأن الطرفين جيران وتربطهما علاقات طيبة امتثل الطرفان لمبادرة الصلح التى أطلقها القاضى العرفى الشيخ أمين الشعراوى البلوى شيخ قبيلة بلى.

وتم تحديد جلسة الصلح اليوم وعقب المداولات وسماع حجة كل طرف أمام الكفلاء والقضاء والحاضرين من الطرفين الصعايدة وقبيلة الملاعبة حيث أطلق القاضى حكمه لصالح الصعايدة.

وخلال الجلسة تصالح الطرفان وخرجا أحباب من مجلس الشيخ أمين الشعراوى البلوى شيخ قبيلة بلى.

حضر مراسم الصلح العديد من كبار القبائل البدوية والصعايدة وبعض الشيوخ من الأردن والسعودية منهم الشيخ أبوسعد الحويطى.















































































