video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 25 نوفمبر 2018 06:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. المساعى الأمنية تنهى خلافات الصعايدة وعرب الملاعبة بالإسماعيلية

الأحد، 25 نوفمبر 2018 05:28 م
صور.. المساعى الأمنية تنهى خلافات الصعايدة وعرب الملاعبة بالإسماعيلية جانب من الجلسة العرفية والصلح
الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

نجحت المساعى الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية برئاسة اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية والمساعى العرفية برئاسة الشيخ امين الشعراوى البلوى شيخ قبيلة بلى والقاضى العرفى الشهير فى إنهاء الخلافات التى جرت أحداثها فى قرية أبو خليفة بالقنطرة غرب بالإسماعيلية بين الصعايدة وقبيلة الملاعبة والتى نتج عنها بعض الإصابات بين الطرفين.

وتعود الواقعة إلى عدة أيام مضت عندما تلقى اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد ابراهيم صدقى مامور مركز القنطرة غرب يفيد بوقوع مشاجرة بين الصعايدة وعرب الملاعبة بقرية أبوخليفة دائرة المركز.

على الفورانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية إلى القرية وتمت السيطرة على المشاجرة التى أسفرت عن إصابة عدد من أطراف المشاجرة كما تمكن الأمن من القبض على طرفى المشاجرة وتحررت لهما المحاضر اللازمة. 

ونظرا لأن الطرفين جيران وتربطهما علاقات طيبة امتثل الطرفان لمبادرة الصلح التى أطلقها القاضى العرفى الشيخ أمين الشعراوى البلوى شيخ قبيلة بلى. 

وتم تحديد جلسة الصلح اليوم وعقب المداولات وسماع حجة كل طرف أمام الكفلاء والقضاء والحاضرين من الطرفين الصعايدة وقبيلة الملاعبة حيث أطلق القاضى حكمه لصالح الصعايدة.

وخلال الجلسة تصالح الطرفان وخرجا أحباب من مجلس الشيخ أمين الشعراوى البلوى شيخ قبيلة بلى. 

حضر مراسم الصلح العديد من كبار القبائل البدوية والصعايدة وبعض الشيوخ من الأردن والسعودية منهم الشيخ أبوسعد الحويطى.

WhatsApp-Image-2018-11-25-at-4.17.51-PM-(1)
 

 

WhatsApp-Image-2018-11-25-at-4.17.51-PM
 

 

WhatsApp-Image-2018-11-25-at-4.17.52-PM
 

 

WhatsApp-Image-2018-11-25-at-4.17.53-PM
 

 

WhatsApp-Image-2018-11-25-at-4.17.54-PM
 

 

WhatsApp-Image-2018-11-25-at-4.17.56-PM
 

 

WhatsApp-Image-2018-11-25-at-4.17.57-PM
 

 

WhatsApp-Image-2018-11-25-at-4.17.58-PM
 

 

WhatsApp-Image-2018-11-25-at-4.18.01-PM-(1)
 

 

WhatsApp-Image-2018-11-25-at-4.18.01-PM
 

 

WhatsApp-Image-2018-11-25-at-4.18.03-PM
 

 

WhatsApp-Image-2018-11-25-at-4.18.04-PM
 

 

WhatsApp-Image-2018-11-25-at-4.18.05-PM
 

 

WhatsApp-Image-2018-11-25-at-4.18.07-PM
 

 

WhatsApp-Image-2018-11-25-at-4.18.08-PM
 

 

WhatsApp-Image-2018-11-25-at-4.18.11-PM
 

 

WhatsApp-Image-2018-11-25-at-4.18.14-PM
 

 

WhatsApp-Image-2018-11-25-at-4.18.16-PM
 

 

WhatsApp-Image-2018-11-25-at-4.18.17-PM
 

 

WhatsApp-Image-2018-11-25-at-4.18.18-PM
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على 3 متهمين بحوزتهم أستروكس وبانجو بقصد الاتجار بالإسماعيلية

الاسماعيلية

مشكلة الصعايدة وقبيلة الملاعبة

قرية ابوخليفة

الشيخ امين الشعراوى

قبيلة بلى

قاضى عرفى




لا تفوتك
استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط

استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط

صور.. المصريتان سارة ولورا أشهر عازفى الموسيقى فى اسكتلندا.. والداهما هاجرا منذ 28 سنة ورسخا فيهما حب الوطن.. والدة الشقيقتين: لعبتا فى أكبر قاعات العزف فى إنجلترا.. يجهزان مقطوعة "دعوة للصلوات" إهداءا لمصر

صور.. المصريتان سارة ولورا أشهر عازفى الموسيقى فى اسكتلندا.. والداهما هاجرا منذ 28 سنة ورسخا فيهما حب الوطن.. والدة الشقيقتين: لعبتا فى أكبر قاعات العزف فى إنجلترا.. يجهزان مقطوعة "دعوة للصلوات" إهداءا لمصر

مكاسب ليفربول قبل مباراة سان جيرمان المصيرية.. الحفاظ على سلسلة "اللاهزيمة" فى الدورى الإنجليزى.. مطاردة مانشستر سيتى على الصدارة.. الاطمئنان على الماكينات الهجومية بعد ثلاثية واتفورد.. وكلوب يحقق الفوز الـ300

مكاسب ليفربول قبل مباراة سان جيرمان المصيرية.. الحفاظ على سلسلة "اللاهزيمة" فى الدورى الإنجليزى.. مطاردة مانشستر سيتى على الصدارة.. الاطمئنان على الماكينات الهجومية بعد ثلاثية واتفورد.. وكلوب يحقق الفوز الـ300

فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش

فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش

احتفال محمد صلاح على طريقة راموس يثير الجدل فى إنجلترا.. فيديو وصور

احتفال محمد صلاح على طريقة راموس يثير الجدل فى إنجلترا.. فيديو وصور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة