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صور.. الدفع بونش لرفع جرار قطار الزقازيق - طنطا على القضبان بمحطة السنطة

الأحد، 25 نوفمبر 2018 12:09 ص
صور.. الدفع بونش لرفع جرار قطار الزقازيق - طنطا على القضبان بمحطة السنطة القطار
الغربية - مصطفى عادل
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دفعت منطقة سكك حديد وسط الدلتا، بونش لرفع جرار القطار رقم 244 القادم من الزقازيق إلى طنطا على القضبان، بعد سقوط عجلات الجرار من فوق القضبان داخل محطة السنطة، وتعطلت حركة القطارات فى الاتجاهين لأكثر من ساعتين حتى الآن. 

جرار قطار الزقازيق (2)

وكانت  محطة قطارات السنطة بمحافظة الغربية، قد شهدت خروج جرار القطار رقم 244 القادم من الزقازيق والمتجه إلى طنطا عن القضبان داخل المحطة، مما أدى إلى تعطل حركة القطارات القادمة من الزقازيق إلى طنطا ومن طنطا إلى الزقازيق – بورسعيد.

جرار قطار الزقازيق (3)

انتقل اللواء ممدوح هجرس رئيس مدينة السنطة، ونائبه أحمد المغاورى سليمان، وتم إخطار اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، واللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، كما تم إخطار منطقة سكك حديد وسط الدلتا، لاستدعاء ونش لرفع الجرار على القضبان مرة أخرى.

جرار قطار الزقازيق (1)
 

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