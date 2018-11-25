video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 25 نوفمبر 2018 07:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. آلاف المهاجرين يتأقلمون فى مخيم تيخوانا المكسيكى قرب الحدود الأمريكية

الأحد، 25 نوفمبر 2018 06:43 ص
صور.. آلاف المهاجرين يتأقلمون فى مخيم تيخوانا المكسيكى قرب الحدود الأمريكية آلاف المهاجرين يتأقلمون فى مخيم تيخوانا المكسيكى
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
إضافة تعليق

يحاول آلاف المهاجرين التعايش والتأقلم فى مخيم تيخوانا المكسيكى، قرب المعبر الحدودى مع الولايات المتحدة، بعد مكوثهم عدة أيام وفى انتظار الوصول إلى الأراضى الأمريكية، رغم الاتفاق الذى عقده ترامب مع المكسيك بعدم مرور المهاجرين إلى الولايات المتحدة.

وأظهرت صور بثتها وكالة "رويترز"، آلاف المهاجرين وغالبيتهم من الرجال وبينهم أيضا نساء برفقة أطفال، داخل مركز الإيواء الذى وفرته لهم السلطات المحلية، للتوجه إلى جسر "إل شابارال" الواقع قرب نقطة الدخول إلى كاليفورنيا.

وقد أغلق المعبر بين البلدين نحو 15 دقيقة فى وقت كان الجيش الأمريكى ينفذ "تدريبا واسع النطاق على السرعة العملانية" يشمل مروحيات ومئات الجنود ورجال الشرطة، بحسب الوكالة الأمريكية للجمارك وحماية الحدود.

وهدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مجددا، بإغلاق "كامل الحدود" بين الولايات المتحدة والمكسيك، بما فى ذلك أمام التبادلات التجارية، فى حال شهد الوضع تصعيدا مع وصول آلاف المهاجرين من أمريكا الوسطى.

وحاول أحد عناصر مجموعة تضم موظفين ومتطوعين من الحكومة المكسيكية تذكير المتظاهرين بضرورة تسجيل أسمائهم على لائحة انتظار ليتمكنوا من تقديم طلبات لجوء إلى الولايات المتحدة.

المئات من قافلة المهاجرين بالمكسيك (1)
المئات من قافلة المهاجرين بالمكسيك

 

المئات من قافلة المهاجرين بالمكسيك (2)
المئات من قافلة المهاجرين بالمكسيك 
المئات من قافلة المهاجرين بالمكسيك (3)
رجل وزوجته ضمن قافلة المهاجرين

 

المئات من قافلة المهاجرين بالمكسيك (4)
المئات من قافلة المهاجرين بالمكسيك 

 

 


إضافة تعليق

المهاجرين

مخيم تيخوانا المكسيكى

المكسيك

أخبار المكسيك

الحدود الأمريكية




لا تفوتك
وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط

وزارة الزراعة تنفى اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط

محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترلينى مصاريف مدرسية لطفلى زينة

محكمة الأسرة تلزم أحمد عز بدفع 30 ألف إسترلينى مصاريف مدرسية لطفلى زينة

بعد إطلاق "شكوتك بصوتك".. عمرو جمال يتفاعل: مش لاقى ركنة بأرض الجولف.. إثبات حياة مواطن بعد وفاة منتحل شخصيته بليبيا.. مطلقة تطالب بسماعات أذن لطفلها وتوفير سكن لهما.. القومى للإعاقة يتواصل مع التأمين لعلاجه

بعد إطلاق "شكوتك بصوتك".. عمرو جمال يتفاعل: مش لاقى ركنة بأرض الجولف.. إثبات حياة مواطن بعد وفاة منتحل شخصيته بليبيا.. مطلقة تطالب بسماعات أذن لطفلها وتوفير سكن لهما.. القومى للإعاقة يتواصل مع التأمين لعلاجه

مصير الخارجين عن الأولويات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. الإسكان: من فاتهم قطار الإعلان التاسع سيحصلون على وحدات بالإعلان العاشر شرط عدم سحب مقدمات الحجز.. رفع الحد الأقصى للدخل سمح لشريحة كبيرة فى التقدم

مصير الخارجين عن الأولويات فى مشروعات الإسكان الاجتماعى.. الإسكان: من فاتهم قطار الإعلان التاسع سيحصلون على وحدات بالإعلان العاشر شرط عدم سحب مقدمات الحجز.. رفع الحد الأقصى للدخل سمح لشريحة كبيرة فى التقدم

واتس آب تطلق تغييرات جديدة على نسختها التجريبية بـiOS.. تعرف عليها

واتس آب تطلق تغييرات جديدة على نسختها التجريبية بـiOS.. تعرف عليها

حسين الشحات عن مفاوضات الأهلى: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. فيديو

حسين الشحات عن مفاوضات الأهلى: أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة