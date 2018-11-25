صور.. آلاف المهاجرين يتأقلمون فى مخيم تيخوانا المكسيكى قرب الحدود الأمريكية

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

يحاول آلاف المهاجرين التعايش والتأقلم فى مخيم تيخوانا المكسيكى، قرب المعبر الحدودى مع الولايات المتحدة، بعد مكوثهم عدة أيام وفى انتظار الوصول إلى الأراضى الأمريكية، رغم الاتفاق الذى عقده ترامب مع المكسيك بعدم مرور المهاجرين إلى الولايات المتحدة.

وأظهرت صور بثتها وكالة "رويترز"، آلاف المهاجرين وغالبيتهم من الرجال وبينهم أيضا نساء برفقة أطفال، داخل مركز الإيواء الذى وفرته لهم السلطات المحلية، للتوجه إلى جسر "إل شابارال" الواقع قرب نقطة الدخول إلى كاليفورنيا.

وقد أغلق المعبر بين البلدين نحو 15 دقيقة فى وقت كان الجيش الأمريكى ينفذ "تدريبا واسع النطاق على السرعة العملانية" يشمل مروحيات ومئات الجنود ورجال الشرطة، بحسب الوكالة الأمريكية للجمارك وحماية الحدود.

وهدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مجددا، بإغلاق "كامل الحدود" بين الولايات المتحدة والمكسيك، بما فى ذلك أمام التبادلات التجارية، فى حال شهد الوضع تصعيدا مع وصول آلاف المهاجرين من أمريكا الوسطى.

وحاول أحد عناصر مجموعة تضم موظفين ومتطوعين من الحكومة المكسيكية تذكير المتظاهرين بضرورة تسجيل أسمائهم على لائحة انتظار ليتمكنوا من تقديم طلبات لجوء إلى الولايات المتحدة.



المئات من قافلة المهاجرين بالمكسيك



المئات من قافلة المهاجرين بالمكسيك

رجل وزوجته ضمن قافلة المهاجرين