video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 25 نوفمبر 2018 04:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صحيفة تركية: رؤساء البلديات يستغلون تبرعات بناء المساجد للتربح من ورائها

الأحد، 25 نوفمبر 2018 04:02 م
صحيفة تركية: رؤساء البلديات يستغلون تبرعات بناء المساجد للتربح من ورائها اردوغان
كتب- هاشم الفخرانى
إضافة تعليق

ذكرت صحيفة "زمان" التركية أن مسئولى البلديات فى تركيا يستغلون نفوذهم من أجل جمع التبرعات لبناء المساجد بهدف التربح من ورائها.

 

وقالت الصحيفة، إنه خلال الآونة الأخيرة أصبح بناء المساجد فى ولاية ديار بكر جنوب تركيا، مصدر دخل وتحقيق مكاسب كبيرة للمسئوليين الأتراك وخاصة قيادات حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، حيث يجنى من يتصدون لعملية تشييدها أموالًا طائلة يحصلون عليها من التبرعات التى يقومون بجمعها.

 

ومن الجدير بالذكر أن ديار بكر بها 1011 مسجدًا، فيما يجرى حاليًا تشييد 8 مساجد أخرى. ووصلت تكلفة المساجد التى لا تزال قيد الإنشاء بمنطقة "قايا بنار"، لمبالغ خيالية تتراوح بين 25 و30 تريليون ليرة تركية.

 

ومن أبرز من يقومون بذلك، الرئيس السابق لـ"وقف أنصار" "على يغمور" مساعد رئيس بلدية "باغلار" بولاية ديار بكر، وعضو بالمجلس الاستشارى لـ"جمعية شباب تركيا" الإخوانية ورئيس جمعية بناء المساجد وإحيائها" بذات الولاية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد فى دقيقة.. على طريقة المغول.. أردوغان يهدم المساجد ويمزق صفحات القرآن

تركيا

ديار بكر

انقرة

العدالة والتنمية

اردوغان




لا تفوتك
استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط

استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط

صور.. المصريتان سارة ولورا أشهر عازفى الموسيقى فى اسكتلندا.. والداهما هاجرا منذ 28 سنة ورسخا فيهما حب الوطن.. والدة الشقيقتين: لعبتا فى أكبر قاعات العزف فى إنجلترا.. يجهزان مقطوعة "دعوة للصلوات" إهداءا لمصر

صور.. المصريتان سارة ولورا أشهر عازفى الموسيقى فى اسكتلندا.. والداهما هاجرا منذ 28 سنة ورسخا فيهما حب الوطن.. والدة الشقيقتين: لعبتا فى أكبر قاعات العزف فى إنجلترا.. يجهزان مقطوعة "دعوة للصلوات" إهداءا لمصر

مكاسب ليفربول قبل مباراة سان جيرمان المصيرية.. الحفاظ على سلسلة "اللاهزيمة" فى الدورى الإنجليزى.. مطاردة مانشستر سيتى على الصدارة.. الاطمئنان على الماكينات الهجومية بعد ثلاثية واتفورد.. وكلوب يحقق الفوز الـ300

مكاسب ليفربول قبل مباراة سان جيرمان المصيرية.. الحفاظ على سلسلة "اللاهزيمة" فى الدورى الإنجليزى.. مطاردة مانشستر سيتى على الصدارة.. الاطمئنان على الماكينات الهجومية بعد ثلاثية واتفورد.. وكلوب يحقق الفوز الـ300

فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش

فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش

احتفال محمد صلاح على طريقة راموس يثير الجدل فى إنجلترا.. فيديو وصور

احتفال محمد صلاح على طريقة راموس يثير الجدل فى إنجلترا.. فيديو وصور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة