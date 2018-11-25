صحيفة تركية: رؤساء البلديات يستغلون تبرعات بناء المساجد للتربح من ورائها

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "زمان" التركية أن مسئولى البلديات فى تركيا يستغلون نفوذهم من أجل جمع التبرعات لبناء المساجد بهدف التربح من ورائها.

وقالت الصحيفة، إنه خلال الآونة الأخيرة أصبح بناء المساجد فى ولاية ديار بكر جنوب تركيا، مصدر دخل وتحقيق مكاسب كبيرة للمسئوليين الأتراك وخاصة قيادات حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، حيث يجنى من يتصدون لعملية تشييدها أموالًا طائلة يحصلون عليها من التبرعات التى يقومون بجمعها.

ومن الجدير بالذكر أن ديار بكر بها 1011 مسجدًا، فيما يجرى حاليًا تشييد 8 مساجد أخرى. ووصلت تكلفة المساجد التى لا تزال قيد الإنشاء بمنطقة "قايا بنار"، لمبالغ خيالية تتراوح بين 25 و30 تريليون ليرة تركية.

ومن أبرز من يقومون بذلك، الرئيس السابق لـ"وقف أنصار" "على يغمور" مساعد رئيس بلدية "باغلار" بولاية ديار بكر، وعضو بالمجلس الاستشارى لـ"جمعية شباب تركيا" الإخوانية ورئيس جمعية بناء المساجد وإحيائها" بذات الولاية.