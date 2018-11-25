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سقوط عاطلين بحوزتهما سلاح نارى وهيروين فى القنطرة غرب بالإسماعيلية

الأحد، 25 نوفمبر 2018 10:37 ص
سقوط عاطلين بحوزتهما سلاح نارى وهيروين فى القنطرة غرب بالإسماعيلية سلاح نارى - صورة أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القنطرة غرب، من القبض على  عاطلين بحوزتهما سلاح نارى "بندقية خرطوش" وطلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 100 جرام.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد محمد سكر رئيس مباحث مركز القنطرة غرب ومعاونيه بالقبض على كلا من المتهم "مصطفى.ف.ح" 31 عاما والمتهم "محمد.ع.م" 30 عاما عاطلين بحوزتهما سلاح نارى "بندقية خرطوش" وطلقة من ذات العيار وكمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 100 جرام .

بمناقشتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا المتهمين بحيازتهما للمخدرات بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارتهما المحرمة.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.


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