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الأحد، 25 نوفمبر 2018 03:36 م
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سفير كوريا الجنوبية: حريصون على التعاون مع مصر فى كل مجالات التنمية

الأحد، 25 نوفمبر 2018 03:11 م
سفير كوريا الجنوبية: حريصون على التعاون مع مصر فى كل مجالات التنمية فى مؤتمر تقنيات جراحات إصلاح شق الشفة والحلق
وائل ربيعى
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أكد الدكتور يون يو تشول سفير دوله كوريا الجنوبية، حرص دولته على التعاون مع مصر فى كافه المجالات الاقتصادية والصحية والاجتماعية، وأنها تعطى أهمية للتعاون مع مصر باعتبارها من الدول العربية الرائدة فى المنطقة.
 
 
وأضاف سفير كوريا الجنوبية، خلال افتتاح مؤتمر تقنيات جراحات إصلاح شق الشفة والحلق الذى أقامته جامعة بدر بالتعاون مع مركز الأزهر لعلاج شق الشفة والحلق بجامعه الأزهر بنات بالتعاون مع مؤسسة التنمية المصرية الكورية اليوم بحضور أساتذة طب الفم والأسنان بالجامعتين ونواب رؤساء الجامعتين، أنه يتضامن مع المؤتمر فى الرسالة الاجتماعية والصحية الذى يسعى إلى إرسالها عن حجم مشكلة شق الشفة والحلق التى تؤثر على حياه الفرد و المجتمع وأهميه تعاون كافة المؤسسات المحلية والدولية لمساعدة هؤلاء المرضى، موضحا أنه سيكون داعما لكافة الجهود التى تساعد فى التنمية فى مصر.

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