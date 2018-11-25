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سفارة مصر لدى طوكيو تنظم محاضرة لـ"حواس" مع أساتذة علم المصريات بالجامعات اليابانية

الأحد، 25 نوفمبر 2018 06:07 م
سفارة مصر لدى طوكيو تنظم محاضرة لـ"حواس" مع أساتذة علم المصريات بالجامعات اليابانية
كتب : أحمد جمعة
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نظمت السفارة المصرية في طوكيو محاضرة للدكتور زاهي حواس حضرها لفيف من أساتذة الجامعات اليابانية المتخصصين في علم المصريات وممثلين عن وكالة التعاون الثقافي اليابانية وعدد من مراسلي وكالات الإعلام اليابانية. وقد تناول د. حواس موضوع الاكتشافات الأثرية الأخيرة التي قام بها في المواقع المختلفة سواء في منطقة الأهرامات بالجيزة أو في البر الغربي بالأقصر وهو ما حاز على اهتمام علماء المصريات اليابانيين.

 

وقال السفير أيمن كامل أن السفارة المصرية في طوكيو وجهت الدعوة لأساتذة علم المصريات للتباحث مع الدكتور حواس فى إطار تبادل التعاون البحثي والأكاديمي في هذا المجال وأنهم يولون أهمية كبيرة لخبرة الأثري المصري الدولية ويحرصون على الاستفادة من معلوماته القيمة في هذا المجال.

 

وحظت المحاضر بتغطية إعلامية واسعة من شبكة التلفزيون الياباني ومن وسائل الإعلام السياحي والصحف اليابانية مما ساهم في ترويج المقصد السياحي المصري من خلال التركيز على الحضارة المصرية القديمة والمواقع الأثرية الفرعونية التي تجذب اهتمام المجتمع الياباني.
 

 


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