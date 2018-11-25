زعماء الاتحاد الأوروبى يجتمعون لتسليم ماى عرض الخروج من التكتل

رويترز

يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبى اليوم الأحد لتقديم عرض رسمى إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى بشأن اتفاق خروج بلادها من التكتل، فيما يأمل الطرفان فى تخطى الغضب إزاء هذه الخطة داخل البرلمان البريطانى لتيسير الخروج فى مارس.



الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون

وبعد 18 شهرا من المفاوضات، التى شهدت أيضا مطالبة إسبانيا فى اللحظات الأخيرة بضمانات فيما يتعلق بدورها بشأن مستقبل جبل طارق، فإن من المقرر أن يقر زعماء الدول الأعضاء فى الاتحاد، وعددها 27 دولة، شروط الانسحاب ويضعون الخطوط العريضة لمستقبل العلاقات بين الاتحاد والمملكة المتحدة خلال قمة واجهت صعوبات للاتفاق بشأنها وستختتم بلقاء مع ماى.