زعماء الاتحاد الأوروبى يجتمعون لتسليم ماى عرض الخروج من التكتل

يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبى اليوم الأحد لتقديم عرض رسمى إلى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى بشأن اتفاق خروج بلادها من التكتل، فيما يأمل الطرفان فى تخطى الغضب إزاء هذه الخطة داخل البرلمان البريطانى لتيسير الخروج فى مارس.
الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
وبعد 18 شهرا من المفاوضات، التى شهدت أيضا مطالبة إسبانيا فى اللحظات الأخيرة بضمانات فيما يتعلق بدورها بشأن مستقبل جبل طارق، فإن من المقرر أن يقر زعماء الدول الأعضاء فى الاتحاد، وعددها 27 دولة، شروط الانسحاب ويضعون الخطوط العريضة لمستقبل العلاقات بين الاتحاد والمملكة المتحدة خلال قمة واجهت صعوبات للاتفاق بشأنها وستختتم بلقاء مع ماى.
الرئيس الفرنسى فى حوار مع زعماء أوروبا
المستشارة الألمانية لدى وصولها لمقر انعقاد القمة
أليكسيس تسيبراس لدى وصوله إلى مقر انعقاد القمة
جان كلود يونكر يستقبل أحد القادة الأوروبيين
جان كلود يونكر يستقبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
حوار جانبى بين عدد من زعماء أوروبا
رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر فى حوار مع مستشار النمسا
رئيس الوزراء الأسبانى بيدرو سانشيز
رئيس الوزراء الأسبانى لدى وصوله لمقر انعقاد القمة ببروكسيل
رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس
رئيس وزراء بولندا
ماكرون فى حوارات جانبية قبيل انطلاق القمة
ماكرون مع عدد من زعماء أوروبا
ماكرون يصافح أحد الزعماء
ميركل فى حوار مع يونكر
ميركل لدى وصولها لمقر انعقاد القمة
ميركل مع وزير بريكست البريطانى
يونكر مع رئيس البرتغال
يونكر يستقبل قادة أوروبا
يونكر
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