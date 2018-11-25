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روس آتوم: تصاريح معدات الأمان أهم متطلبات مشاركة الموردين بمشروع الضبعة

الأحد، 25 نوفمبر 2018 11:14 ص
روس آتوم: تصاريح معدات الأمان أهم متطلبات مشاركة الموردين بمشروع الضبعة نموذج المحطة النووية بالضبعة
كتبت ــ رحمة رمضان
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أكدت مديرة إدارة منهجيات وتنظيم المناقصات بمؤسسة روس آتوم الروسية، أن أحد متطلبات مشاركة الموردين فى المشروع النووى بالضبعة هى وجود التصاريح الخاصة بشراء المعدات الخاصة بالأمان النووى لبيان مدى جدية المورد.
 
وأضافت  مديرة ادارة منهجيات وتنظيم المناقصات بمؤسسة روس آتوم الروسية، خلال  منتدى موردى الصناعات النووية، إن للمورد الحق فى عملية فحص فنى والحصول على موافقة للمشاركة من الجهات الرقابية، لافتة إلى أن هذه الإجراءات موجهة من أجل تقليل المخاطر التى قد يتعرض لها الموردون.
 
وأشارت، مديرة إدارة منهجيات وتنظيم المناقصات بمؤسسة روس آتوم الروسية، إلى عدة شروط لضمان تنفيذ العقود فى التوقيت المناسب، وأنه يجب تلافى عدة أخطاء وهى:
 
1ـ عدم الاهتمام بتقديم المستندات الخاصة بالدخول فى المناقصة 
2ـ عدم تقديم الأوراق الخاصة بالتسجيل الحكومى للشركة
3ـ عدم الاهتمام بملء الاستمارة المقدمة بكل عناية 
4ـ عدم توافق المورد مع الامور الفنية الخاصة بالمناقصة 
 
وأوصحت، فى توصياتها للموردين أنه سيتم عرض نموذج للعقد، وأن أى أسئلة توجه لمنظم المناقصة وسيتم الرد عليها خلال يومين، كما أن هناك أكاديمية خاصة لاعلام الموردين وكورس اون لاين لكى يصبح المورد محترفا فى مجال الطاقة النووية، وكذلك المنتديات التى من مهامها اعلام وإعطاء المورد كافة المعلومات.
 

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