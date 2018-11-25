الرئيسية أخبار المحافظات رجب على عبد المولى عميدًا لــ"آداب المنيا" الأحد، 25 نوفمبر 2018 08:24 م الدكتور رجب على عبد المولى كتب المحافظات إضافة تعليق أصدر الدكتور مصطفى عبد النبى عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا القرار رقم 3153 بتكليف الدكتور رجب على عبد المولى الأستاذ بقسم التاريخ بكلية الآداب ووكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث للقيام بأعمال عميد كلية الآداب. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. "علاء دردير" رئيسا لاتحاد طلاب جامعة المنيا و"محمد رجب" نائبا له اخبار المحافظات اخبارمصر محافظة المنيا اخبار المنيا جامعة المتبا كلية الاداب استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط صور.. المصريتان سارة ولورا أشهر عازفى الموسيقى فى اسكتلندا.. والداهما هاجرا منذ 28 سنة ورسخا فيهما حب الوطن.. والدة الشقيقتين: لعبتا فى أكبر قاعات العزف فى إنجلترا.. يجهزان مقطوعة "دعوة للصلوات" إهداءا لمصر مكاسب ليفربول قبل مباراة سان جيرمان المصيرية.. الحفاظ على سلسلة "اللاهزيمة" فى الدورى الإنجليزى.. مطاردة مانشستر سيتى على الصدارة.. الاطمئنان على الماكينات الهجومية بعد ثلاثية واتفورد.. وكلوب يحقق الفوز الـ300 فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش احتفال محمد صلاح على طريقة راموس يثير الجدل فى إنجلترا.. فيديو وصور لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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