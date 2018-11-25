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رئيس تشاد يصل تل أبيب للقاء نتنياهو بعد قطيعة 50 عاما

الأحد، 25 نوفمبر 2018 04:18 م
رئيس تشاد يصل تل أبيب للقاء نتنياهو بعد قطيعة 50 عاما رئيس تشاد
كتب- هاشم الفخرانى
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنه بعد مرور 50 عاما على قطع العلاقات بين إسرائيل ودولة تشاد، ,وصل رئيس تشاد إدريس ديابى منذ قليل إلى إسرائيل، حيث هبط بطائرته الخاصة بمطار بن جوريون.

 

وقالت الصحيفة، أن الزيارة تأتى فى أعقاب اتصالات جرت مع تشاد من أجل التوصل لانطلاقة جديدة فى العلاقات تتوجت بزيارة الرئيس التشادى لتل أبيب.

 

وأوضحت الصحيفة، أنه فى أعقاب اندلاع حرب 5 يونيو 1967 تكاتفت تشاد مع مصر التى تربطها علاقات قوية، وأعلنت قطع العلاقات مع إسرائيل عام 1968، مشيرة إلى أنه قبل عامين جرى لقاء بين الرئيس التشادى ومسئول بالخارجية الإسرائيلية لترتيب الزيارة ولقائه برئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

 

 


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