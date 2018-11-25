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رئيس البرلمان متحدثا للشهيد ساطع النعمانى: "لن ننساك أنت والشهداء"

الأحد، 25 نوفمبر 2018 02:32 م
رئيس البرلمان متحدثا للشهيد ساطع النعمانى: "لن ننساك أنت والشهداء" الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
نور على - تصوير حازم عبد الصمد
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دعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لشهداء الوطن بالرحمة والمغفرة ولذويهم  بالصبر والسلوان.

 

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم: "فى حياة كل أمة لحظات وأشخاص يتعين دائما ذكرهم وحفظ ما صنعوه فى حياتهم".

 

وأضاف عبد العال: "من هؤلاء ساطع النعمانى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور الذى وافته المنية بعد رحلة صراع طويل مع المرض لمدة خمس سنوات بعد إصابته بطلق نارى من جانب جماعة الإخوان الإرهابية".

 

وتابع عبد العال، قائلا للشهيد ولاسرته: أقول مصر بجميع فئاتها وطوائفها عازمة على الاستمرار فى الحرب على الإرهاب والإرهابيين.

 

وجه رسالة لساطع النعمانى، قائلا :"ما قمتم به أنت والشهداء لن يذهب سدى والشعب المصرى لن ينساكم أبدا وستظل أعمالكم باقية معنا للأبد فأنتم أحياء بيننا كما أنتم أحياء عند ربكم.

 

وتابع عبد العال: "حرصت باسم مجلس النواب على ترسيخ هذا التكريم وإثباته فى مضابطه".

 
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