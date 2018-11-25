رئيس البرلمان: الشهداء فى القلوب ويجب الاهتمام بمدارس وطرق تحمل أسماءهم

كتب محمود حسين

دعا الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، جميع المسئولين إلى الاهتمام بالمدارس والشوارع التى يطلق عليها أسماء الشهداء والاعتناء بها وعدم إزالة "اليافطات" التى تحمل اسم الشهداء حتى لا تعطى رسالة سلبية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، تعقيبا على بيان عاجل مقدم من النائب رضا البلتاجى، بشأن إزالة اسم الشهيد حسن عامر من على مدرسة فى حلوان، وقال "البلتاجى": "مدرسة الشهيد حسن عامر فى حلوان، هذا الشاب استشهد فى رفح وأطلق اسمه على المدرسة، وبعد شهور قليلة تم رفع اليافطة ووضع اسم آخر على المدرسة، أتمنى إعادة اسم الشهيد حسن عامر على المدرس مرة أخرى".

وعلق الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بقوله: "على كل المسئولين أن يراعو نقطة فى غاية الأهمية، عندما يكتب اسم الشهيد على شارع أو مدرسة، يجب العناية بالمدرسية أو الشارع وعدم إزاله أسماء الشهداء لأن هذا يعطى رسالة سلبية، وهؤلاء الشهداء يعيشوا فى القلوب والعيون".