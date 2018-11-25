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رئيسة الوزراء البريطانية تدعو البريطانيين لدعمها فى رسالة إلى الأمة

الأحد، 25 نوفمبر 2018 08:00 ص
رئيسة الوزراء البريطانية تدعو البريطانيين لدعمها فى رسالة إلى الأمة تيريزا ماى رئيسة الوزراء البريطانية
لندن (رويترز)
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وجهت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، مناشدة مباشرة إلى البريطانيين لدعم اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبى، اليوم الأحد، حتى وإن كان دعم حزبها للاتفاق لا يزال غير واضح.

وفى رسالة مفتوحة إلى الأمة، قالت ماى إنها ستبذل كل ما فى وسعها لإقرار اتفاقها فى البرلمان البريطانى وهو احتمال غير مرجح بشكل متزايد بسبب المعارضة الشديدة داخل وخارج حزبها.

وقالت ماى فى الرسالة التى أرسلت إلى الصحفيين "الاتفاق سيكون فى مصلحتنا الوطنية... اتفاق يناسب البلد بأكمله والشعب كله سواء من صوتوا بالخروج أو بالبقاء".

 

 


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