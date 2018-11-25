video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
السبت، 24 نوفمبر 2018 11:59 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

برعاية فضيلة الإمام الأكبر ..

دول عربية وآسيوية تشارك بالمؤتمر الرابع لـ"الدراسات الإسلامية بنات" بالأزهر

الأحد، 25 نوفمبر 2018 12:00 ص
دول عربية وآسيوية تشارك بالمؤتمر الرابع لـ"الدراسات الإسلامية بنات" بالأزهر الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على
إضافة تعليق
تنظم كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة مؤتمرها الدولي الرابع تحت عنوان "الفكر المقاصدي في العلوم الإسلامية والعربية" والذي ينطلق على مدار يومي الأحد والاثنين 25-26 نوفمبر الجاري، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، و الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور أشرف عطية البدويهي، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.
 
وأوضحت الدكتورة اعتماد عبد الصادق، عميدة الكلية ورئيسة المؤتمر، أنه سيتضمن أحد عشر محورا تتمثل في: الفكر المقاصدي في الأدب والنقد، والفكر المقاصدي في البلاغة، والفكر المقاصدي في المجال اللغوي وفي مجال أصول اللغة وفي مجال الشريعة الإسلامية ومجال أصول الدين ومجال القانون ومجال التفسير ومجال السنة النبوية والمجال الإعلامي والفكر المقاصدي ودوره في القيم التربوية في المناهج الدراسية بالأزهر.
 
وأضافت الدكتورة اعتماد، أن أهداف المؤتمر تشمل الوقوف على أهمية البناء الفكري الصحيح المستمد من القرآن والسنة النبوية للتمكن من تفسير المقاصد الخاصة بالعلوم الإسلامية والعربية، ومواجهة الفكر غير الموزون والعبث بالمقاصد بالحجة العلمية والحوار المبني على منهجية سليمة تصل بنا إلى النجاح، وتفعيل الساحة الإعلامية والقانونية للمفكرين لمعرفة مقاصد كل تخصص وفاعليته في جلب المصالح ودرء المفاسد، وتأهيل الدعاة وأعضاء هيئة التدريس بالمؤسسات التعليمية داخل الأزهر بالمحتوى العلمي والأدوات والتدريبات التي ترقي به لاستنباط المقاصد كل حسب تخصصه.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أكاديمية الأزهر تبدأ برنامجها التأهيلى الأول بتدريب الأئمة من دول العالم

رئيس جامعة الأزهر يصف صفحات التواصل الاجتماعى بمواقع التدمير والتبديد

جامعة الازهر

الازهر الشريف

كلية الدراسات الاسلامية




لا تفوتك
‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

‎رئيس الوزراء: ارتفاع نسب حجز مشروعات الإسكان.. و"جنة" اتحجز فى 30 دقيقة

راموس عن تهمة المنشطات: لم أخرق أى قانون طوال مسيرتى وسأرد عبر القضاء

راموس عن تهمة المنشطات: لم أخرق أى قانون طوال مسيرتى وسأرد عبر القضاء

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

صور.. قصة 20 كتابا من القرن الـ15 بمكتبة الإسكندرية.. طبعت باستخدام الطباعة الحجرية والقوالب الخشبية وغلفت بجلد الماعز.. "وصف مصر" و"الكتابة الهيروغليفية" أندرها.. ونسخ طبق الأصل من كتاب الموتى وإنجيل كوتنبرج

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

سوق السلاح الأمريكى.. المسدس قبل البيرة.. اشترى دبابة بـ400 ألف دولار والمدفع مش أنتيكا.. قاذفات اللهب يروج لها علنا.. أسلحة من القرون الوسطى تباع فى المتاجر والمراجعة لا تكفى لمنع الحوادث.. والمسدسات حق دستورى

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

تشكيل الجهاز الفنى للأهلى كاملاً بعد إقالة كارتيرون واستقالة مصطفى كمال

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

ماركا الإسبانية تكشف سر تراجع ريال مدريد عن ضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة