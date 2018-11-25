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دورة تأهيلية لـ "مهندسين القليوبية" لمواجهة البطالة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات

الأحد، 25 نوفمبر 2018 10:11 ص
دورة تأهيلية لـ "مهندسين القليوبية" لمواجهة البطالة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
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تواصل نقابة المهندسين بالقليوبية برئاسة المهندس مصطفى مجاهد، اليوم الأحد، فعاليات دورة "ابدأ مشروعك" بمقرها في بنها بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حتى السبت المقبل، بمشاركة 25 متدرب بالمحافظة، للحصول على دورة تأهيلية في طرح أفكار جديدة لعمل مشروعات صغيرة على أرض المحافظة.

 

ومن ناحيته، أكد المهندس مصطفى مجاهد، نقيب المهندسين بالقليوبية، أن الدورة تستمر حتى السبت المقبل، بمشاركة 25 متدرب من ابناء المحافظة، مشيرا إلى أنه في نهاية الدورة يحصل كل متدرب على "كارنية" لمنحه الأولوية في الحصول على قروض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لأنه يحمل الفكرة والمشروع وألية التطبيق.

 

وأوضح "مجاهد" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن الدورة تهدف للمساهمة في جهود الدولة للقضاء على مشكلة البطالة، إلى جانب رفع وعي الشباب بأهمية دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحرصه على دعم الشباب وتوعيتهم بعدم انتظار الوظائف العامة والحرص على خوض فرصة العمل الحر.

 

 

 


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