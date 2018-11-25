دعوات يمنية لإطلاق سراح المعتقلات فى سجون الحوثيين

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دعا "تحالف نساء من أجل السلام باليمن" المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف انتهاكات ميليشيات الحوثي ضد حقوق المرأة والطفل والإنسان اليمني بشكل عام مطالبا بشكل عاجل بإطلاق سراح المعتقلات من سجون الحوثيين.

وأضاف التحالف ـ في رسالة موجهة إلى مكتب المبعوث الأممي مارتين جريفيث ومنظمات حقوق الإنسان حسبما أفادت قناة العربية الحدث اليوم الأحد ـ أن ميليشيات الحوثي تواصل اعتقال مجموعة من النساء مع أطفالهن، بعدما استوقفتهن قبل أيام وهن في طريق عودتهن من مدينة عدن إلى العاصمة صنعاء.

وأشار التحالف إلى أن العناصر الحوثية اقتادت النساء عنوة إلى مبنى الأمن السياسي التابع للميليشيات بصنعاء، ويتم استجوابهن بتهمة التوجه إلى (عدن).