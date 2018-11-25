video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 25 نوفمبر 2018 07:18 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خطوة بخطوة.. كل ما تود معرفته عن بنك الابتكار وتسجيل البيانات

الأحد، 25 نوفمبر 2018 06:08 م
خطوة بخطوة.. كل ما تود معرفته عن بنك الابتكار وتسجيل البيانات بنك الابتكار
عزوز الديب
إضافة تعليق
اليوم السابع بلس
 
 
 
عرض الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، خطوات دخول المواطنين على بنك الابتكار المصري لتسجيل ابتكاراتهم، أو الاستفادة من الابتكارات الموجودة والتواصل مع أصحابها.
 
وأوضح صقر الخطوات لـ"دوت مصر"، ليستفيد المواطنين بالبنك، حيث قال إن الخطوة الأولى تتمثل في الدخول على موقع البنك وهو  https://eib.eg/ ، حيث أن الصفحة الرئيسية توضح ما هو البنك والشبكات الداعمة له في مصر، موضحاً أنه يجب بعد ذلك الضغط على أيقونة تسجيل فتظهر 3 قوائم للتسجيل أولها التسجيل كمبتكر وهى لأصحاب الأفكار والحلول والابتكارات، والثانية التسجيل كمستثمر وهى خاصة بالمستثمرين ورجال الصناعة، أما الثالثة فالتسجيل كجهة مانحة وهى للجهات المانحة والداعمة للابتكار.
 
وأضاف أن المسجل بالبنك سواء المستثمر أو المبتكر أو الجهة المانحة يقومون بتسجيل بيانات وهى اسمه، وكلمة المرور، والبريد الإلكتروني، ورقم المحمول، وتاريخ الميلاد، والعنوان كي يتمكنوا من رفع أو تحميل بيانات من البنك.
 
وأشار، إلى أن عدد الابتكارات المسجلة على البنك حاليا وصل إلى 186 ابتكار و40مشروع تخرج و25 مبادرة و10 شركات تكنولوجية ناشئة.
 
وأوضح، أن البنك يقدم 5 خدمات هي سوق الابتكار، وخدمات دعم المبتكرين ورواد الأعمال، وشبكات الابتكار، وخدمات دعم الابتكار، والتحديات.
 

إضافة تعليق

محمود صقر

اكاديمية البحث العلمي

بنك الابتكار المصري

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط

استشهاد ضابطين شرطة صدمتهما سيارة أثناء متابعة الحالة الأمنية بكمين بالعياط

صور.. المصريتان سارة ولورا أشهر عازفى الموسيقى فى اسكتلندا.. والداهما هاجرا منذ 28 سنة ورسخا فيهما حب الوطن.. والدة الشقيقتين: لعبتا فى أكبر قاعات العزف فى إنجلترا.. يجهزان مقطوعة "دعوة للصلوات" إهداءا لمصر

صور.. المصريتان سارة ولورا أشهر عازفى الموسيقى فى اسكتلندا.. والداهما هاجرا منذ 28 سنة ورسخا فيهما حب الوطن.. والدة الشقيقتين: لعبتا فى أكبر قاعات العزف فى إنجلترا.. يجهزان مقطوعة "دعوة للصلوات" إهداءا لمصر

مكاسب ليفربول قبل مباراة سان جيرمان المصيرية.. الحفاظ على سلسلة "اللاهزيمة" فى الدورى الإنجليزى.. مطاردة مانشستر سيتى على الصدارة.. الاطمئنان على الماكينات الهجومية بعد ثلاثية واتفورد.. وكلوب يحقق الفوز الـ300

مكاسب ليفربول قبل مباراة سان جيرمان المصيرية.. الحفاظ على سلسلة "اللاهزيمة" فى الدورى الإنجليزى.. مطاردة مانشستر سيتى على الصدارة.. الاطمئنان على الماكينات الهجومية بعد ثلاثية واتفورد.. وكلوب يحقق الفوز الـ300

فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش

فى اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة.. 10 وصايا أمنية لتنجب التحرش

احتفال محمد صلاح على طريقة راموس يثير الجدل فى إنجلترا.. فيديو وصور

احتفال محمد صلاح على طريقة راموس يثير الجدل فى إنجلترا.. فيديو وصور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة