خطوة بخطوة.. كل ما تود معرفته عن بنك الابتكار وتسجيل البيانات

عزوز الديب





عرض الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، خطوات دخول المواطنين على بنك الابتكار المصري لتسجيل ابتكاراتهم، أو الاستفادة من الابتكارات الموجودة والتواصل مع أصحابها.

وأوضح صقر الخطوات لـ"دوت مصر"، ليستفيد المواطنين بالبنك، حيث قال إن الخطوة الأولى تتمثل في الدخول على موقع البنك وهو https://eib.eg/ ، حيث أن الصفحة الرئيسية توضح ما هو البنك والشبكات الداعمة له في مصر، موضحاً أنه يجب بعد ذلك الضغط على أيقونة تسجيل فتظهر 3 قوائم للتسجيل أولها التسجيل كمبتكر وهى لأصحاب الأفكار والحلول والابتكارات، والثانية التسجيل كمستثمر وهى خاصة بالمستثمرين ورجال الصناعة، أما الثالثة فالتسجيل كجهة مانحة وهى للجهات المانحة والداعمة للابتكار.

وأضاف أن المسجل بالبنك سواء المستثمر أو المبتكر أو الجهة المانحة يقومون بتسجيل بيانات وهى اسمه، وكلمة المرور، والبريد الإلكتروني، ورقم المحمول، وتاريخ الميلاد، والعنوان كي يتمكنوا من رفع أو تحميل بيانات من البنك.

وأشار، إلى أن عدد الابتكارات المسجلة على البنك حاليا وصل إلى 186 ابتكار و40مشروع تخرج و25 مبادرة و10 شركات تكنولوجية ناشئة.

وأوضح، أن البنك يقدم 5 خدمات هي سوق الابتكار، وخدمات دعم المبتكرين ورواد الأعمال، وشبكات الابتكار، وخدمات دعم الابتكار، والتحديات.