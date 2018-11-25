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ختام فعالية مبادرة "معًا ضد العنف" بشمال سيتاء

الأحد، 25 نوفمبر 2018 02:23 م
ختام فعالية مبادرة "معًا ضد العنف" بشمال سيتاء محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين
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نظمت وحدة شئون المرأة بشمال سيناء، فعالية مبادرة معا ضد العنف ، بمناسبة اليوم العالمي لنبذ العنف ضد المرأة، بمدينة العريش.

وقال اللواء عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الدولة بجميع مؤسساتها تهتم بالمرأة المصرية ومناهضة العنف بكافة أشكاله ضد المرأة، والتي تعتبر شريك أساسي في التنمية.

أشار المحافظ إلي أن محاور الإستراتيجية الأربعة هي الوقاية والحماية والتدخلات والملاحقة القانونية،حيث قامت المحافظة بناء هلي هذه الإستراتيجية بإنشاء وحدة تعني بشئون المرأة بديوان عام المحافظة،  لتمكينها وتحديد احتياجاتها وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص..مؤكدًا أنها تضم 11 عضوًا غير متفرغًا ، وتعقد اجتماعاتها بصورة شهرية، لمناقشة عدد من الموضوعات .

أشار المحافظ إلي أن نسبة المرأة العاملة في مختلف المصالح الحكومية بشمال سيناء تبلغ 31% ، بينما نسبة الرجال العاملين تبلغ 69% ، وأن هذه النسبة ترتفع في عدد من المديريات لتصل إلي 50% في مديرية التربية والتعليم، وتقل في مديريات أخري مثل مديرية الأمن نظرًا لطبيعة عمل كل مديرية.

 وقال أن نسبة السيدات اللاتي يتولين مناصب قيادية وإشرافية في مختلف مديريات المحافظة تبلغ 10% علي مستوي المحافظة..مؤكدًا علي أنه يأمل في ارتفاع هذه النسبة لتصل إلي 15% خلال الفترة المقبلة.

وطالب المحافظ مديريات الخدمات والإدارات المركزية والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني بشمال سيناء بالتعريف بمبادرة العنف ضد المرأة وتعريف العاملين بهذه المؤسسات بأشكال العنف والتمييز ضد المرأة، مطالبًا كل مؤسسة بتشكيل خلية لتنفيذ أهداف وحدة شئون المرأة.

وقالت نوال سالم مقرر فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، أن الزواج المبكر يعد من أشكال العنف ضد المرأة بشمال سيناء، وأن المجلس يقوم بدوره في توثيق الزواج المبكر، واستخراج بطاقة رقم قومي للزوجة وشهادات ميلاد للابناء .

 

 


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