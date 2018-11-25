خبراء التزييف يحددون مصير 3 أفارقة متهمين بترويج عملات مزورة بمدينة نصر

يفحص خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى، الأوراق المالية المضبوطة فى واقعة اتهام 3 أشخاص سودانيى الجنسية بترويج عملات أجنبية مزورة.

فيما أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وبيان وجود ضحايا آخرين من عدمه.

تعود تفاصيل القضية عندما، تمكنت قوة أمنية من مباحث تأمين الفنادق والمعينين لتأمين محور فنادق سيتى ستارز، دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، من ضبط 3 سودانيين الجنسية متهمين بترويج عملات مزورة.

وتلقت القوة الامنية، بلاغا من "صلاح سيد" 39 سنة، يفيد بأنه منذ حوالى أسبوعين وحال سيره بالسيارة قيادته رقم "ع ف ر 974" أمام مول سيتى ستارز استقل صحبته ثلاثة أشخاص "من ذوى البشرة السمراء" لتوصيلهم، وطلب منه أحدهم استبدال مبلغ 50 دولارا أمريكى للعملة المصرية فقام بتسليمه مبلغ مالى 500 جنيه نظير العملات الأجنبية، وعقب انصرافهم اكتشف أن المبلغ المالى المُسلم إليه " مقلد "، وبتاريخ اليوم تصادف مشاهدته للمشكو فى حقهم حال تواجدهم أمام فندق هوليداى أن بمحور فنادق سيتى ستارز.

تم بإرشاد المبلغ ضبط المتهمين وتبين أنهم سودانيو الجنسية كل من "نعمان.م" 22 سنة عامل، و" سافيوس.ا" 23 عامل، و"منتصر.خ"، وعثر بحوزة المتهم الأول على عملة ورقية فئة 100 دولار أمريكى”مقلدة".

بمواجهتهم بما جاء بأقوال المبلغ وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة، على النحو المُشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العمة التحقيق والتى أمرت بما سبق.