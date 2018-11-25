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خامنئى: أمريكا تستهدف الشرق الأوسط خشية أن يقوى الإسلام

الأحد، 25 نوفمبر 2018 01:19 م
خامنئى: أمريكا تستهدف الشرق الأوسط خشية أن يقوى الإسلام الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى
رويترز
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قال الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى على موقعه الالكترونى اليوم الأحد إن الولايات المتحدة تستهدف الشرق الأوسط لأنها تخشى "صحوة" إسلامية فى المنطقة.

وتصاعدت التوترات بين واشنطن وطهران منذ مايو عندما أعاد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرض العقوبات بعد انسحابه من اتفاق نووى بين إيران وست قوى عالمية.

وقال خامنئى "القوى العالمية بزعامة أمريكا أبدت اهتمامها بالشرق الأوسط بسبب الصحوة الإسلامية فى المنطقة. إنهم يخشون صحوة الدول الإسلامية... بسبب الصفعات التى تلقوها إينما انتشر الإسلام فى قلوب الناس".

ونقل الموقع هذه التصريحات عن كلمة ألقاها خامنئى أمام مسؤولين إيرانيين وشخصيات إسلامية أجنبية حضرت مؤتمرا إسلاميا دوليا فى طهران. 


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