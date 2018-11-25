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حبس 4 متهمين خطفوا طفل وطلبوا فدية مالية من أسرته بـ 6 أكتوبر

الأحد، 25 نوفمبر 2018 02:21 م
حبس 4 متهمين خطفوا طفل وطلبوا فدية مالية من أسرته بـ 6 أكتوبر محكمة -أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس 4 متهمين خطفوا طفل، بمدينة 6 أكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

تلقى قسم شرطة ثان أكتوبر، بلاغا يفييد خطف مجهولين لطفل يدعى "أحمد.ح"، يبلغ من العمر 3 سنوات، وتلقى أسرته اتصالا من خاطفيه، يطلبون فدية مقابل إطلاق سراحه.

ومن خلال تكثيف التحريات، توصل العقيد فوزى عامر، مفتش المباحث الجنائية، إلا أن 4 عاطلين وراء ارتكاب الجريمة، حيث انتهزوا فرصة لهو الطفل أمام مسكنه، واختطفوه، ثم احتجزوه بشقة ملك أحدهم.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن الرائد محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر من ضبط المتهمين، وتحرير الطفل، وإعادته لأسرته.

وبمواجهتهم اعترفوا أمام المقدم مصطفى زيدان وكيل فرقة مباحث أكتوبر، بارتكاب الواقعة طمعا فى الحصول على فدية من أسرة الطفل، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبه اللواء محمد عبد التوب، وباشرت النيابة التحقيق.


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