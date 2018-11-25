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حبس قاتل والدته بالخانكة 4 أيام وانتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة

الأحد، 25 نوفمبر 2018 03:25 م
حبس قاتل والدته بالخانكة 4 أيام وانتداب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة حبس - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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قررت نيابة الخانكة، حبس قاتل والدته بـ "أيد الهون" 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرضه على لجنة طبية للتأكد من قواه العقلية، وتشريح جثة المجنى عليها لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

 

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد شريف الهامى مأمور مركز الخانكة، بتلقيه إشارة من مستشفى السلام باستقبالها جثة سيدة تدعى "نوال ا" 70عاما، ربه منزل، مصابه بكسر بقاع الجمجمة، ونزيف حاد بالمخ، مما أدى إلى وفاتها.

 

وتبين من التحريات أن وراء إرتكاب الجريمة نجلها ويدعى "خالد.م.م" 45 عاما مريض نفسى ومصاب بتشجنات، قام بالإمساك بـ"إيد الهون" وإنهال على والدته المجنى عليها حتى لقيت وفاتها المنية. 

 

وتم إحالته للنيابة التى أصدرت قرارها السابق


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