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حبس عاطل 4 أيام لقتله والد زوجته بسبب خلافات على المصاهرة فى المنوفية

الأحد، 25 نوفمبر 2018 02:53 م
حبس عاطل 4 أيام لقتله والد زوجته بسبب خلافات على المصاهرة فى المنوفية حبس متهم - صورة أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى
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قررت نيابة مركز منوف بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد سمير، رئيس النيابة، وتحت إشراف محمد البواب المحامى العام، حبس عاطل قتل والد زوجته، فى مشاجرة بين عائلتين بقرية فيشا الكبرى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، بسبب المصاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

تلقى اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بقرية فيشا الكبرى بين عائلتى النجار والكردى بقرية فيشا الكبرى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب المصاهرة، ونتج عنها مقتل "عبد الحميد .ا" عامل وذلك إثر قيام "محمد ن"  عاطل بالتعدى عليه بالضرب.

 

كما أصيب 3 آخرون وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى شبين الكوم، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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