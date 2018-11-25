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الأحد، 25 نوفمبر 2018 08:45 م
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على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف..

جلسة نقاش حول تحديات الإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجى

الأحد، 25 نوفمبر 2018 08:02 م
جلسة نقاش حول تحديات الإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجى جلسة حول تحديات تنفيذ الإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجى
كتبت آية دعبس
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استعرضت جلسة عمل "التحديات المتعلقة بتنفيذ الإستراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي" أمثلة لمشروعات رائدة صغيرة من خلال صندوق التنوع البيولوجي الياباني تستهدف التنوع البيولوجي، والدروس المستفادة منها، وذلك خلال فعاليات مؤتمر التنوع البيولوجى، المنعقد فى مدينة شرم الشيخ.
 
وعرضت نادين سعد من إتفاقية التنوع البيولوجي خلال الجلسة الأهداف الرئيسية لـصندوق التنوع البيولوجي الياباني ومنها دعم البلدان النامية لتحسين القدرة على مراجعة استراتيجياتها وخطط عملها الوطنية للتنوع البيولوجي وفقاً للخطة الإستراتيجية للتنوع البيولوجي 2011- 2020، وكذلك تعزيز القدرة على تنفيذ إتفاقية التنوع البيولوجي.
 
وأشارت إلى أن التحديات الرئيسية للتنفيذ ومنها تعميم واستخدام البيانات الجغرافية ، فضلا عن ندرة البيانات الإجتماعية والإقتصادية الدقيقة . 
 
وتضمنت الجلسة مناقشة العديد من المشروعات التجربيبة لصندوق التنوع البيولوجي الياباني في دول مختلفة،  حيث استعرضت إكوادور مشروعها والذي يهدف إلى دمج البيانات المكانية والإجتماعية والإقتصادية في تخطيط ورصد التنوع البيولوجي وتسهيل التواصل بين القطاعات المختلفة لتحسين دمج التنوع البيولوجي في السياسات الوطنية للدولة.
 
كما استعرض عدد من الدول مشروعاتها وتجاربها ومنها سيريلانكا  وبوروندي، وأثيوبيا وملاوي وبوتسوانا.
 
جدير بالذكر أن الجلسة تأتي على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى والذي يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال  الفترة من 17 : 29 نوفمبر الجارى تحت شعار الإستثمار فى التنوع البيولوجى من أجل الإنسان والكوكب.
 
 
 
 
 
 

 


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