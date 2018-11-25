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توزيع 500 كرتونة مساعدات غذائية على أهالى الروضة بسيناء

الأحد، 25 نوفمبر 2018 01:05 ص
توزيع 500 كرتونة مساعدات غذائية على أهالى الروضة بسيناء خلال توزيع منتجات الشركة العامة لتجارة الجملة
شمال سيناء - محمد حسين
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أعلن فرع الشركة العامة لتجارة الجملة التابع لمديرية تموين شمال سيناء ، انتهاء عملية توزيع 500 كرتونة مساعدات غذائية على أهالى قرية الروضة .
وأوضح بيان للشركة أنه فى الذكرى الأولى للعملية الإرهابية الغادرة بقرية الروضة بشمال سيناء تم توزيع عدد 500 كرتونة مساعدات غذائية  للأهالى من أسر القرية تحت إشراف فتحى محمد حسن مدير إدارة شمال سيناء و بالتعاون مع قيادات المحافظة .
 
 
وفى سياق متصل أعلنت الشركة ان اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قام بزيارة مفاجئة لمقر مخزن جملة العريش 2 للأطمئنان على توفر السلع التموينية وصلاحيتها .
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