تنفيذ 149 حكما قضائيا وضبط أسلحة ومواد مخدرة فى حملة أمنية بالشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

شنت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية استهدفت مدينة الشيخ زايد، وأسفرت الحملة التى أشرف عليها الرائد سامح بدوى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد عن تنفيذ 149 حكما قضائيا، بينهم حكمين بالسجن المؤبد، وضبط نصف كيلو من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الاستروكس، والفودو والهيروين.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 9 أسلحة نارية وبيضاء، وإزالة عدد من مخالفات التعدى وإشغال الطريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.