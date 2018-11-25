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تنفيذ 149 حكما قضائيا وضبط أسلحة ومواد مخدرة فى حملة أمنية بالشيخ زايد

الأحد، 25 نوفمبر 2018 09:46 ص
تنفيذ 149 حكما قضائيا وضبط أسلحة ومواد مخدرة فى حملة أمنية بالشيخ زايد حملات أمنية - صورة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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شنت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية استهدفت مدينة الشيخ زايد، وأسفرت الحملة التى أشرف عليها الرائد سامح بدوى رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد عن تنفيذ 149 حكما قضائيا، بينهم حكمين بالسجن المؤبد، وضبط نصف كيلو من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الاستروكس، والفودو والهيروين.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 9  أسلحة نارية وبيضاء، وإزالة عدد من مخالفات التعدى وإشغال الطريق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.

 


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