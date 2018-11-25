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تفاصيل تسويات مع مستثمرين بـ"السخنة" على 15.3 مليون م2 بقيمة 4.3 مليار جنيه

الأحد، 25 نوفمبر 2018 09:00 ص
تفاصيل تسويات مع مستثمرين بـ"السخنة" على 15.3 مليون م2 بقيمة 4.3 مليار جنيه قناة السويس - أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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ينفرد "اليوم السابع" بنشر التفاصيل الكاملة للتسويات التى أجرتها الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مع عدد من المستثمرين بمنطقة العين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث بلغت قيمة تلك التسويات 4.3 مليار جنيه حسبما أعلن الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة فى تصريحات له أمس.

وبحسب ما حصل عليه "اليوم السابع" من تفاصيل، تمت التسويات على أراضٍ بإجمالى مساحات بلغت 15.321 مليون متر مربع مع 5 شركات مستثمرة ومخصص لها أراضٍ بمنطقة العين السخنة الواقعة بالمنطقة الجنوبية لمحور قناة السويس.

تمثلت تلك الشركات فى: "شركة السويس للتنمية الصناعية، وشركة البحر الأحمر للنحاس، وشركة الشرقيون للمشروعات الصناعية، وشركة سيفورا، وشركة تنمية خليج السويس"، بالإضافة لشركة المصرية الصينية المشتركة للاستثمار، والجارى اعتماد التسوية معها من مجلس الوزراء.

وجاءت تفاصيل التسويات مع كل شركة من الشركات الستة المذكورة، كالتالى:

 

1- شركة السويس للتنمية الصناعية
 

تمت التسوية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتلك الشركة على مساحة 2266 متر مربع، حيث صدر قرار مجلس إدارة الهيئة برقم 7 - 18 / 2 /2018 بالجلسة رقم 4 للعام 2017/2018 باعتماد التسوية.

 

وبتاريخ 20-3-2018، تم اعتماد التسوية من اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وفى يوم 31 من ذات الشهر تم اعتماد التسوية من مجلس الوزراء، ومن تاريخ 26- 5- 2015 حتى الآن تم توقيع 34 عقدا بين الشركة والمستفيدين النهائيين فى القطاع الصناعى الأول بالسخنة.

 

2- شركة البحر الأحمر للنحاس "السويدى"
 

تمت التسوية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتلك الشركة على مساحة مليون و 767  و 311 متر مربع، حيث صدر قرار مجلس إدارة الهيئة برقم 8 - 10 / 10 / 2018 بالجلسة رقم 1 للعام 2017/2018 باعتماد التسوية.

 

وبتاريخ 1-10-2017، تم اعتماد التسوية من اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وبعدها ب 11 يوما تم اعتماد التسوية من مجلس الوزراء، ومنذ هذا الوقت وحتى الآن وقعت الشركة عقدين بيع فى القطاع الصناعى الثالث بالمنطقة مع  المستفيدين النهائيين.


 

3- شركة الشرقيون للمشروعات الصناعية

تمت التسوية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتلك الشركة على مساحة  10.5 مليون متر مربع، حيث صدر قرار مجلس إدارة الهيئة برقم 8 - 10 / 10 / 2018 بالجلسة رقم 1 للعام 2017/2018 باعتماد التسوية.

 

وبتاريخ 1-10-2017، تم اعتماد التسوية من اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وبعدها ب 11 يوما تم اعتماد التسوية من مجلس الوزراء، ومنذ هذا الوقت وحتى الآن لم يتم توقيع أى عقد من جانب الشركة مع  مستفيدين.


 

4- شركة سيفورا

تمت التسوية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتلك الشركة على مساحة 2 مليون متر مربع، حيث صدر قرار مجلس إدارة الهيئة برقم 7 - 18 / 2 /2018 بالجلسة رقم 4 للعام 2017/2018 باعتماد التسوية.

 

وبتاريخ 17-4- 2018، تم اعتماد التسوية من اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وفى 2- 5 2018 تم اعتماد التسوية من مجلس الوزراء، ومنذ هذا الاعتماد للتسوية من قبل مجلس الوزراء، لم توقع شرمة سيفورا أى تعاقدات مع مستفيدين.


 

5- شركة تنمية خليج السويس

تمت التسوية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتلك الشركة على مساحة مليون و 51 ألف و 523 متر مربع، حيث صدر قرار مجلس إدارة الهيئة برقم 7 - 18 / 2 /2018 بالجلسة رقم 4 للعام 2017/2018 باعتماد التسوية.


 

6- شركة المصرية الصينية المشتركة للاستثمار 

جارى اعتماد التسوية لها من قبل مجلس الوزراء، وقامت تلك الشركة بعتماد 5 عقود حتى الآن من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

وكان الفريق مهاب مميش رئيس هيئتى قناة السويس والاقتصادية لقناة السويس، أعلن فى تصريحات له أمس الجمعة، أن المنطقة الاقتصادية نجحت فى إجراء تسويات وحل نزاعات وتعديل عقود حق انتفاع مع عدد من المستثمرين بمنطقتى بور سعيد والعين السخنة، هذا بخلاف سحب الأراضى غير المستغلة من مستثمرين آخرين، ليصل إجمالى عائدات تلك الأمور لنحو 7.5 مليار جنيه منها 4.3 مليار جنيه حصيلة تسويات "السخنة".

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