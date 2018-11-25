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تعرف على محافظات المرحلة الثانية لمبادرة "100 مليون صحة" أول ديسمبر

الأحد، 25 نوفمبر 2018 07:00 ص
تعرف على محافظات المرحلة الثانية لمبادرة "100 مليون صحة" أول ديسمبر الدكتورة هالة زايد وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام
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تشمل المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسى 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سى والأمراض غير المعدية 11 محافظة؛ وهى "شمال سيناء، والبحر الأحمر، والقاهرة، والإسماعلية، والسويس، وكفر الشيخ، والمنوفية، وبنى سويف، وسوهاج، والأقصر، وأسوان".

 

وتبدأ المرحلة الثانية من 1 ديسمبر 2018 وحتى 28 فبراير 2019، وتستمر 60 يومًا، فيما يستمر 25% من طاقة المرحلة الأولى فى العمل فى المحافظات الــ9، وهى  "الإسكندرية، والبحيرة، ومرسى مطروح، وبورسعيد، ودمياط، والقليوبية، وجنوب سيناء، والفيوم، وأسيوط".

 

وتجرى الكشوفات والفحوصات بالمجان للمرضى دون تحمل أى مصاريف أو رسوم، بالإضافة إلى أن عمليات صرف الدواء تتم أيضًا بالمجان.


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